Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Операция по спасению раненой белой медведицы из Диксона продолжается уже в Москве. Днем 6 сентября 50-килограммовая малышка прилетела пассажирским рейсом из Норильска. Если первые прогнозы были сугубо негативными, то сейчас мнение специалистов изменилось.

В таком виде местные жители нашли медведицу. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Нашли медведицу 5 сентября вблизи жилых домов в Диксоне. Грязная, с черными проплешинами, небольшая медведица лежала на спине в овраге, присыпанной землей – вокруг строительный мусор, какие-то ржавые профлисты. Зверь даже не мог двигаться – из грозного хищника она превратилась в несчастное животное, пришедшее за помощью к людям.

Прибывшие специалисты Московского зоопарка, Росприроднадзора, минэкологии и Норникеля, принялись спасать полярную хищницу на месте. На ее теле зияли две крупные раны, задняя часть тела была парализована. У малышки не было сил даже реагировать на толпу людей, которая пришла ее спасать.

Ветеринары сразу же поставили медведице капельницу, промыли раны. Так как животное не могло двигаться, ее буквально волоком, словно мешок, перетащили с земли на синий тент. Затем ее накачали снотворным и погрузили в вертолет до Норильска.

Ветеринары спасают медведицу. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Уже в городе ветеринары смогли провести диагностику. Выяснилось, что в медведицу стреляли. Видимо ей удалось сбежать от браконьеров, но раны дали о себе знать. Изначально прогнозы были неутешительными. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова говорила, что шанс спасти медведицу – 1 на тысячу.

Но с каждым часом, с помощью неравнодушных людей, малышка крепла. Специалисты выяснили, что возраст медведицы – не больше 2-х лет, практически подросток. При этом вес килограммов 50-60, что даже для молодого хищника слишком мал. Уже в Норильске зверь даже поел и немного активизировался. Она даже смогла уверенно усесться в клетке, с любопытством наблюдая за своими спасителями.

Фото: предоставлено компанией "Норникель"

Но состояние оставалось тяжелым. Полноценное лечение медведице дать могли только в Москве. Счет шел на часы, даже на минуты. Любая задержка лечения могла быть фатальной. Но медведице повезло. Рано утром 6 сентября ее отправили в Москву – прямо пассажирским рейсом. Пара выстрелов дротиками со снотворным, и мирно спящую медведицу в клетке довезли прямиком до самолета.

Полет прошел без происшествий. Сейчас самочувствие медведицы значительно улучшилось. Изменилась и риторика специалистов:

В медведицу стреляют дротиком со снотворным. Фото: предоставлено компанией "Норникель"

- Мы встретили ее в грузовом терминале аэропорта, полёт перенесла нормально. Ее уже направили в зоопарк, после такой долгой дороги дадим животному отдохнуть, после – приступим к лечению, - рассказала Светлана Акулова.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова передает, что медведицу направили на рентген. В случае если она выживет и достаточно окрепнет, то медведицу выпустят обратно в дикую природу. Если же ее здоровье будет вызывать вопросы, зверя оставят в зоопарке.

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