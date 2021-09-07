Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2021 10:20

Сколько лет будет красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, когда он выйдет из колонии

Суд назначил ему 13 лет, но впереди еще четыре уголовных дела
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сколько лет будет красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, когда он выйдет из колонии. Фото: пресс-служба краевого суда

Сколько лет будет красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, когда он выйдет из колонии. Фото: пресс-служба краевого суда

Сколько лет исполнится экс-политику, бизнесмену и бывшему криминальному авторитету Красноярска Анатолию Быкову, когда он полностью отбудет свой срок и выйдет на свободу? За его судьбой следят многие, противники и сторонники. Кто-то до последнего не верил, что его осудят. Кто-то настаивал на том, что он невиновен, а уголовные дела – это заказные. Вспоминают заодно, как в 2003 году он был оправдан в убийстве назаровского бизнесмена и отделался условным сроком за укрывательство убийства. Между тем сегодня факт остается фактом: присяжные признали Быкова виновным в двойном убийстве, совершенном в июле 1004 года. А судья назначил ему приговор – 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Сделаем помарку: поскольку приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время в 10-дневый срок обжаловать его. Обвинение обозначило, что такое решение суда его устраивает, хотя прокурор и запрашивал 14 лет 11 месяцев. Но адвокат будет подавать апелляцию. Поэтому срок может быть изменен.

Сейчас Анатолию Быкову 61 год. Из назначенных ему 13 лет – 1 год 4 месяца он провел в следственном изоляторе (его задержали 7 мая 2020 года). Таким образов, если от «звонка до звонка» - то ему исполнится 74 года. Однако впереди у него судебных заседания по четырем уголовным делам:

- Организация и руководство преступным сообществом в 90-е годы

- Убийство бизнесмена Неколова в январе 2005 года

- Подстрекательство к убийству в 2004 году Андрея Грабовского

- Неуплата налогов на десятки миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 13 годам колонии общего режима

Первое из пяти уголовных дел, заведенных в 2020 году на экс-политика, бизнесмена и бывшего теневого алюминиевого короля Красноярска Анатолия Быкова, подходит к своему логическому завершению. Только что, утром 7 сентября, в Свердловском районном суде ему вынесли приговор (подробнее).

В чем обвиняют Анатолия Быкова: список уголовных дел бизнесмена

Накануне, 28 октября, стало известно, что Анатолию Быкову предъявлено новое обвинение – в подстрекательстве к совершению убийства по найму. Начиная с 7 мая этого года экс-политику и предпринимателю столько всего вменяли, что можно запутаться и в делах, и в процессуальных терминах. Убийство, подстрекательство, организация... а тут еще и появилась информация об уклонении от уплаты налогов (подробнее).

Задержание Анатолия Быкова: хроника криминальных войн в Красноярске

Только появившись, новость про арест («всего-то») красноярского экс-депутата взлетела на верхние строки федеральных новостей – феномен Анатолия Быкова – известного, пожалуй, всей стране. Быков, Петрович, Толя-бык, Бык (подробности).

Криминальный авторитет 90-х, давший показания против красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, вышел на свободу

Криминальный авторитет 90-х Владимир Татаренков вышел на свободу. Об этом рассказал "7 канал", Алексей Прохоров, адвокат Анатолия Быкова, подтвердил информацию. Последние 13 лет Татаренков провел в колонии: был посредником при двойном убийстве Кирилла Войтенко и Александра Наумова (подробнее).

Как авторитет из 90-х Толя Бык стал хозяином Красноярска и народным Робин Гудом. И за что Анатолий Быков арестован теперь – разбирался наш спецкор Владимир Ворсобин [Часть 1]

Арест этой весной Анатолия Быкова – бывшего владельца Красноярского алюминиевого завода и депутата наделал много шума. Все вспомнили лихие ельцинские времена, когда имя Быкова гремело на всю страну как персонажа бандитских разборок и битв олигархов. Почему за грехи тех лет его взяли только сейчас? Корреспонденты «КП» отправились за разгадкой в Красноярск (подробнее).

Сбитый летчик или хозяин Красноярска: почему авторитета 90-х Толю Быка арестовали только сейчас. И почему экс-главу КрАЗа и миллиардера избегали чиновники - разбирался наш спецкор Владимир Ворсобин [Часть 2]

Арест этой весной Анатолия Быкова — бывшего владельца Красноярского алюминиевого завода и депутата наделал много шума. Все вспомнили лихие ельцинские времена, когда имя Быкова гремело на всю страну как персонажа бандитских разборок и битв олигархов. Почему за грехи тех лет его взяли только сейчас? Корреспонденты «КП» отправились за разгадкой в Красноярск (подробнее).

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛАнатолий Быков: уголовное дело