Сколько лет будет красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, когда он выйдет из колонии. Фото: пресс-служба краевого суда

Сколько лет исполнится экс-политику, бизнесмену и бывшему криминальному авторитету Красноярска Анатолию Быкову, когда он полностью отбудет свой срок и выйдет на свободу? За его судьбой следят многие, противники и сторонники. Кто-то до последнего не верил, что его осудят. Кто-то настаивал на том, что он невиновен, а уголовные дела – это заказные. Вспоминают заодно, как в 2003 году он был оправдан в убийстве назаровского бизнесмена и отделался условным сроком за укрывательство убийства. Между тем сегодня факт остается фактом: присяжные признали Быкова виновным в двойном убийстве, совершенном в июле 1004 года. А судья назначил ему приговор – 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Сделаем помарку: поскольку приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время в 10-дневый срок обжаловать его. Обвинение обозначило, что такое решение суда его устраивает, хотя прокурор и запрашивал 14 лет 11 месяцев. Но адвокат будет подавать апелляцию. Поэтому срок может быть изменен.

Сейчас Анатолию Быкову 61 год. Из назначенных ему 13 лет – 1 год 4 месяца он провел в следственном изоляторе (его задержали 7 мая 2020 года). Таким образов, если от «звонка до звонка» - то ему исполнится 74 года. Однако впереди у него судебных заседания по четырем уголовным делам:

- Организация и руководство преступным сообществом в 90-е годы

- Убийство бизнесмена Неколова в январе 2005 года

- Подстрекательство к убийству в 2004 году Андрея Грабовского

- Неуплата налогов на десятки миллионов рублей.

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