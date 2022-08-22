Денис и Анна Григорьевы. Фото: соцсети

22 августа прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по делу супругов – ачинской кассирши Анны Григорьевой и ее мужа Дениса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Их обвиняют в присвоении и по статье «совершение финансовых сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, указанным имущества».

По финальной версии следствия, дело было так. В первой половине 2018 года Денис Григорьев, потеряв работу, увлекся азартными играми, накопив крупные долги. Расплачиваться честным путем он не хотел, и подвил Анну на кражу денег из банка, в котором она работала.

Анна Григорьева Фото: соцсети

Женщина согласилась. Она 3,5 года систематически брала из кассы деньги и умудрялась все это время оставаться незамеченной. За все годы она похитила почти 23 миллиона рублей, а если конкретнее – 15 миллионов рублей, 49,5 тысяч долларов и 49,2 тысячи евро.

Украденные деньги супруги не экономили: они тратили их не только на долги, но и на покупку брендовых вещей, дорогих телефонов и косметику. Кроме того, Григорьевы передали своему другу деньги, чтобы тот купил две машины. Так и было сделано. Знакомый купил автомобили и оформил их на себя, но передал в пользование парочке. Доллары и евро семейка конвертировала в рубли. В общей сложности таким образом они легализовали 7,7 миллионов рублей.

И самое интересное – как же Григорьевой удавалось все это скрывать? В прокуратуре сообщают, что после кражи она оформляла пачки из купюр «Банка приколов». Более того, когда украденная сумма превысила лимит вверенных ей средств, она просто вносила в отчеты ложные сведения, «рисуя» цифры, которые взбредут в голову. Но остается вопрос - как никто три года не замечал поддельные купюры в кассе. На данный момент следствие это не раскрывает. Не сообщается ни о сообщниках, которые могли помочь в проведении такой схемы. В любом случае в банке проводилась внутренняя проверка, но ее результаты не раскрываются. И непонятно, каким образом эти билеты «Банка приколов» участвовали в обороте. Может ли такое быть, что они три года просто лежали в сейфе?

В итоге на имущество Григорьевых был наложен арест на общую стоимость 6,5 миллионов рублей. В список вошли два автомобиля («Hyundai IX35» 2011 г.в., «Nissan Teana» 2009 г.в.), 3 сотовых телефона («Samsung Galaxy S21», «Apple iPhone 8+», «Nokia»), системный блок, iPad и ноутбук «DNS». То есть получается, что никакого «клада ачинской кассирши» и нет вовсе. Что-то потрачено на долги, что-то на себя, а 2 миллиона «заначки» полицейские нашли еще в декабре 2021 года. Таким образом, дело супругой ушло в Ачинский горсуд.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что по делу было допрошено более 50 свидетелей, проведено 13 выемок документов и ценностей, а также проведено шесть обысков.

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