Что случилось в Красноярске 16 февраля 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем, что случилось в Красноярске 16 февраля 2022 года.

Жителя Курагинского района изрезавшего покойников в морге отправили на принудительное лечение

32-летнего жителя Курагинского района, Красноярский край, суд отправил на принудительное лечение после того, как он изрезал тела четырех трупов в морге. Как сообщает Следственный комитет, приговор еще не вступил в законную силу. (подробнее)

Дело четверых отморозков, убивших 16-летнюю девушку в Красноярском крае, отправили в суд

Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение уголовного дела против четверых фигурантов, обвиняемых в убийстве и издевательствах над 16-летней девушкой. Как сообщает ведомство, материалы расследования переданы в суд. (подробнее)

В Красноярске появится новая трамвайная линия по Авиаторов

В Красноярске запланировано добавить еще одну трамвайную линию – на этот раз по улице Авиаторов. Теперь, чтобы завершить работы на переезде через Северное шоссе в Солонцах-2 будет дополнительно выделено еще более 215 миллионов рублей. (подробнее)

В Центральном районе Красноярска готовятся к летнему оформлению улиц

В Красноярске уже началась подготовка к летнему сезону – в Центральном районе готовятся к сезонному оформлению улиц. Как сообщают в пресс-службе администрации, одно из важных направлений – это цветочные композиции, украшающие окна, фасады и входные группы. (подробнее)

В Красноярском крае у 85% инфицированных коронавирусом выявили штамм «омикрон»

В Красноярском крае у 85% заболевших коронавирусом выявлен штамм «омикрон». Остальные 15% переносят штамм «дельта». (подробнее)