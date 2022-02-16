В Красноярске появится новая трамвайная линия по Авиаторов

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске запланировано добавить еще одну трамвайную линию – на этот раз по улице Авиаторов. Как сообщают в правительстве, новые изменения уже внесены в краевую госпрограмму.

Теперь, чтобы завершить работы на переезде через Северное шоссе в Солонцах-2 будет дополнительно выделено еще более 215 миллионов рублей. Также необходимо провести новые инженерные изыскания и усиление конструкций переезда, для этого придется скорректировать проектную документацию. Все это будет сделано для того, чтобы по Авиаторов можно было пустить трамваи.