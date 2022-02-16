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Здоровье16 февраля 2022 5:43

В Красноярском крае у 85% инфицированных коронавирусом выявили штамм «омикрон»

У остальных заболевших – «дельта»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае у 85% заболевших коронавирусом выявлен штамм «омикрон». Как сообщает главный санитарный врач Дмитрий Горяев в своем телеграмм-канале, такие результаты показало исследование прошедшей недели.

Остальные 15% переносят штамм «дельта».

Напомним, что в Красноярской краевой больнице резко увеличилось число беременных женщин с различными патологиями. Врачи подозревают, что это связано с коронавирусом.

Начальник базового инфекционного госпиталя ККБ Артем Архипов рассказал, что рожениц с патологиями во время пандемии коронавируса стало намного больше, чем раньше.