Жителя Курагинского района изрезавшего покойников в морге отправили на принудительное лечение

В Красноярском крае пьяный взломал двери морга и поглумился над трупами. Стоп-кадр видео

32-летнего жителя Курагинского района, Красноярский край, суд отправил на принудительное лечение после того, как он изрезал тела четырех трупов в морге. Как сообщает Следственный комитет, приговор еще не вступил в законную силу.

В ночь с 13 на 14 ноября пьяный житель Курагинского района решил почувствовать себя патологоанатомом и забрался в местный морг. Мужчина взломал дверь, нашел скальпель, вытащил из холодильника тела троих мужчин и одной женщины, и исполосовал их медицинским инструментом. Бесчинство обнаружили сотрудники морга, утром пришедшие на работу.

Чтобы найти того, кто это натворил, сотрудникам полиции понадобилось всего несколько часов.Во время допроса мужчина рассказал: «Мне показалось, что они ходят. Мне страшно стало».

Сколько длилось надругательство - сельчанин не помнит, свой телефон он разбил вдребезги. Зачем он это сделал? Был сильно пьян, целый день выпивал, а затем пошел искать место для ночлега. Наткнулся на морг и решил заночевать там.

В отношении жителя Курагинского района было заведено уголовное дело по статье «надругательство над телами умерших». Во время расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что у мужчины было временное расстройство психической деятельности. Оно мешало сельчанину осознавать, что он делает. Суд назначил мужчине наказание в виде принудительного лечения в специальном стационаре.

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В Красноярском крае пьяный взломал двери морга и поглумился над трупами

Житель Курагинского района в состоянии полной невменяемости решил «поиграть» в патологоанатома. Он взломал двери морга Курагинской районной больницы (дело было ночью), проник внутрь, там нашел скальпель. Вытащил из холодильных боксов четырех умерших и изрезал их. Обнаружили это сотрудники, которые пришли утром на работу. (Подробнее)