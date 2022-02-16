В Центральном районе Красноярска готовятся к летнему оформлению улиц

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске уже началась подготовка к летнему сезону – в Центральном районе готовятся к сезонному оформлению улиц. Как сообщают в пресс-службе администрации, одно из важных направлений – это цветочные композиции, украшающие окна, фасады и входные группы.

Уже в работе находятся 707 объектов, в основном они располагаются в историческом центре Красноярска. Согласие на оформление цветам получено от 136 различных организаций. Для предприятий это способ сделать своё заведение более привлекательным.

Флористическое оформление в Центральном районе практикуется с 2019 года. Чтобы все композиции смотрелись гармонично и перекликались между собой, специалисты разработали специальные рекомендаций для организаций.