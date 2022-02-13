Шестеро человек погибли при ночном пожаре в Якутии

Пожар в Якутии

Страшная трагедия произошла 13 февраля в поселке Сунтар, республика Якутия. Около 4 часов утра загорелся деревянный жилой дом. Во время пожара погибли 6 человек, среди которых 4 детей. Как сообщают в МЧС, точная причин возгорания еще не известна – рассматриваются две версии событий.

Пожар в Якутии

Сообщение о пожаре поступило на пульт около 4 часов утра. На момент прибытия первого подразделения дом уже вовсю пылал – огонь разошелся на площади более 70 квадратных метров. Во время тушения пожарные нашли тела 6 человек – двое взрослых и четверо детей. Спасти жильцов дома, к несчастью, не удалось.

Среди погибших - 44-летняя женщина, её 45-летний супруг и их четверо детей: трое девочек – 2, 8 и 10 лет, также 6-летний мальчишка.

Пожар в Якутии

Пожарные боролись с огнем более двух часов в -35 градусов мороза. Из-за чего произошел пожар – пока неизвестно. Специалисты рассматривают две версии событий: короткое замыкание электропроводки и неправильная эксплуатация печи.

Пожар в Якутии

Для установления всех обстоятельств пожара и хода его ликвидации в Сунтар отправилась оперативная группа управления МЧС, в состав которой вошли специалисты Испытательной пожарной лаборатории, дознаватель Управления надзорной деятельности и сотрудники Управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели шестерых человек по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Экспертам предстоит выяснить отчего погибли жильцы загоревшегося дома, а следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц. Расследование продолжается.

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