«Разорвал хаски и съел»: житель Якутии посадил в клетку дикого волка для разведения волкособов

Житель Якутии посадил в клетку дикого волка для разведения волкособов. Стоп-кадр видео

Вольер из мощных металлических прутьев, которые невозможно ни погнуть, ни сломать. Внутри этой клетки живет волк, дикий лесной хищник. Когда хозяин подходит к клетке, хрустя по морозному снегу, волк сначала отбегает вглубь. Но затем свободно начинает гулять по отведенному для него пространству. Нет, волк не боится, это хитрое и умное животное. Он изучает человека, проверяет, зачем тот пришел.

Видео снимает, по видимому, сам владелец вольера. Нахваливает хищника, восторгается, какой тот красавец, какие у него большие лапы. Это видео появилось в инстаграме сообщества охотников и рыболовов Якутии bult_alt. Судя по описанию, это двухлетний волк-переярок, которого держат в клетке вовсе не ради того, чтобы на него глазели. Это волк для разведения волкособов – помести волка и собаки. Волкособы получаются сильными, выносливыми, поддаются приучению, обладают более развитыми чутьем, интеллектом и выносливостью. У охотников они очень популярны, а щенки стоят немалых денег.

Однажды к волку привезли породистую хаски для вязки. Но что-то пошло не так, «невеста» хищнику не понравилась, он разорвал ее и сожрал. И где гарантия, что ему не удастся сбежать? Тогда он наверняка набросится точно также на человека, который его кормит. Неспроста же говорят: сколько волка не корми – он в лес смотрит. У этого хищника по природе не может быть хозяина.

Напомним, что в Якутии продолжается скандал, связанный с бродячими собаками. Напомним, что после гибели 29 декабря женщины в Якутске там бросили все усилия на отлов бродячих животных. А местные власти активно продвигают идею о поправках в ФЗ «Об ответственном обращении с животными», предлагая гуманно умерщвлять агрессивных собак.

На фоне «собачьего скандала» видеоролик о волке-производителе вызвал осуждение. Якутский охотник и общественник Иосиф Федоров высказался об этом так: «Никто не понял, что бродячие собаки Якутска – лайкоидного типа, другие не выживают в наших условиях. И тут же заводчики хвастаются волком, которого держат для случки с лайками. Люди, это запрещено! Где Минэкологии, Росприроднадзор и ветеринария? Спят летаргическим сном или как птицы гордые, ждут волшебного пенделя? Эти помеси потом окажутся на улице, собьются в стаи и взыграет волчья кровь, сожрут кого-нибудь и что тогда? Срочно проверьте заводчиков, кто содержит волков для вязки!»

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