Что будет с «королем бродячих собак», которого отловили в Якутске

Власти Якутии предлагают внести в закон поправку об умерщвлении агрессивных животных. Фото: официальный сайт администрации города

Огромный пес «дворянской» породы остервенело рвет закоченевший на морозе тент, которым обтянут кузов грузовичка. Лохматый, грязно-рыжего окраса. Из глотки исходит глухой жутковатый рык, валит пар... Это минутное видео было снято в столице Якутии несколько дней назад. Попав в интернет, сразу стало вирусным. Огромного пса тут же прозвали королем бродячих собак. В свете последних событий такой титул звучит зловеще.

В мэрии Якутска рассказали, что отловили его в Октябрьском округе города, это практически центр. Терроризировал жителей в прямом смысле слова, они боялись за себя, за детей. Позвонили в оперштаб, оставили заявку, очень просили любым способом убрать с улиц гигантского кобеля, пока он никого не загрыз.

Даже на полутемном ролике видно, что животное по размерам огромное, раза в два больше самой обычной уличной собаки. Он не только не боится людей – он бросает им вызов, всем своим видом наводит страх. И если бы не ошейник и цепь, надежно привязанная к его шее, он бы выпрыгнул из кузова машины на снег и набросился на своих врагов. Отловщики, сумевшие поймать его, наверняка рисковали.

Мы решили выяснить, что будет дальше с "королем бродячих собак", и где он сейчас? Оказывается, псину доставили в пункт передержки. Еле смогли снять с грузовика и затащить в вольер. Голоса за кадром:

- Как его вытаскивать? Вытаскивайте?

- Я не знаю.

- Бешеная она...

Теперь люди могут вздохнуть спокойно. А «король» до конца своих дней проведет в приюте - сейчас таков закон: кого нельзя стерилизовать и выпустить, нельзя и усыпить.

Тотальная облава на бродячих животных в 330-тысячном городе началась 30 декабря, после того, как от клыков собак-людоедов погибла женщина. Напомним, что 29 декабря 54-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета, попала в окружении свирепой стаи в безлюдном месте, возле ипподрома. Собаки накинулись на нее, женщина не смогла отбиться. Спустя несколько часов ее тело нашел студент, который и сам чуть не пострадал. Но он смог отбиться, вызвал полицию. Следком завел уголовное дело. А глава Якутска Евгений Григорьев с утра 30 декабря уже провел заседание оперативного штаба. Сразу же был введен режим ЧС на территории Автодорожного округа, где погибла женщина. И режим повышенной готовности в целом по городу. Мобилизовали три десятка отловщиком, среди которых были и специалисты-кинологи. С того дня и 11 января включительно уже отловлено 386 собак. И это еще не все – напуганные горожане продолжают звонить и сообщать, где бегают бездомные своры.

Кровавый список собак-людоедов

Случаев нападения безнадзорных собак по стране до жути много. Они сбиваются в стаи и нападают на детей и взрослых. Рвут на части питомцев, которые владельцы выводят гулять. Нападают на домашний скот, терроризируют заповедные территории, если те расположены вблизи городов. За последние полтора десятка лет ситуация вышла из под контроля, местные власти попросту не справляются с нею.

Красноярск, февраль 2020 года: один за другим погибли четыре человека без определенного места жительства. Их находили по утрам в одном районе, во дворах неподалеку от мусорных баков. Со следами, которые явственно указывали – причиной смерти всех стало нападение собак. Судебно-медицинская экспертиза это подтвердила. Впервые в российской практике было заведено уголовное дело по факту убийства людей бродячими собаками...

Кызыл, март 2021 года: 35-летнюю женщину доставили в больницу с жуткими рваными ранами всех конечностей. Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось – скончалась спустя два часа. Выяснилось, что на нее напали две овчарки, которых хозяин отпустил на самовыпас. Женщина просто проходила по улице мимо ворот их дома и поплатилась за это жизнью. По факту было заведено уголовное дело.

Холмск, Сахалин, апрель 2011 года: пятилетний Дима Иншин вышел из дома, чтобы дойти до бабушки, которая жила в двухстах метрах, через пустырь. Через четверть часа бабушка вышла его искать и обнаружила разорванное тельце, с прокушенной шеей. Ребенок еще дышал, но медицина оказалась бессильна. Прибывшим на место трагедии полицейским местные жители рассказали, что месяцем ранее эта же свора едва не убила 8-летнюю девочку.

Деревня Сафарово, Башкирия, апрель 2021 года: пятилетний ребенок катался на велосипеде у ворот своего дома, пока мама занималась стиркой. Вскоре соседка наткнулась в стороне на его тело – стая бродячих собак перегрызла мальчику шею, полностью. Глава республики пообещал заняться проблемой бродячих животных. Местные потом рассказали, что почти всю свору по-тихому отстрелили, но самые агрессивные сбежали.

Эти лишь несколько случаев. А сколько историй, когда жертвам повезло вырваться и спастись, им на помощь вовремя пришли очевидцы. Чаще всего, увы, страдают дети.

После гибели 29 декабря женщины-ученого заведено уголовное дело. Фото: СК Якутии

Якутия требует корректировки федерального закона

В действующем ныне ФЗ № 498 «Об ответственном обращении с животными» обозначено: бродячих собак ловить, стерилизовать, чипировать и выпускать в среду обитания. То есть где бегали – туда и идите. За исключением агрессивных, которых муниципалитеты обязаны содержать до конца их жизни. Учитываем, что живут собаки по 12 – 16 лет. И в целом на «собачий вопрос» в городах уходят миллионы рублей ежегодно. И чем крупнее город, тем больше миллионов. Умеющие считать чиновники сетуют: денег не хватает на решение социальных проблем, бюджет не резиновый, а тут – бродячие собаки. Их ловишь – ловишь, выпускаешь (как велит закон), а они сбиваются в стаи и снова нападают.

В мэрии Якутска сетуют: с зоозащитниками всегда старались вести диалог. Но есть такие, с кем невозможно договориться. Они ломают ловушки, которые отловщики устанавливают, выпускают пойманных собак, прячут их. Буквально пару дней назад власти попросили полицию подключиться, чтобы пресекала подобные действия. Тут уже вопрос стоит ребром – кто кого: человек или собака. Нужно сесть за стол переговоров, а не вести партизанскую войну.

Трагедия 29 декабря может стать той последней каплей, которая все-таки заставит пересмотреть существующий ныне закон о гуманном отношении к животным в сторону его объективного ужесточения. Что предлагают якутские власти и депутаты Ил Тумэна (республиканского парламента):

- Во-первых, ввести обязательную регистрацию, чипирование, домашних животных. Поскольку среди тех, кто бегает по улицам, многие собаки имеют ошейники – доказательство того, что у них есть дом, но владельцы выпустили их на самовыгул.

- Во-вторых, исключить из Федерального закона № 498 фразу о возврате в естественную среду обитания. Отловленные животные должны остаться в приютах. Либо передаваться в руки новым владельцам после соответствующей регистрации.

- В третьих, ввести гуманное умерщвление агрессивных животных.

Пресс-секретарь главы городского округа Якутск Алексей Соколов рассказал «Комсомольской правде» по поводу последнего пункта - умерщвления:

- Сегодня Федеральный закон не позволяет этого делать. Ранее да, на уровне республики существовал такой документ. Но поскольку было противоречие местного нормативного акта с федеральным, местную поправку убрали. Следовательно, на сегодняшний день мы обязаны содержать агрессивных безнадзорных животных пожизненно в пунктах передержки. В настоящее время в Якутске с рабочим визитом находятся четыре депутата Госдумы, как раз по «собачьему вопросу». Трое из них представляют в федеральном парламенте интересы республики. И мы очень надеемся, что они увезут с собой в Москву все наши предложения. Чтобы затем эти предложения были рассмотрены в Госдуме и введены в 498-й федеральный закон.

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