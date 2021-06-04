График сброса воды на Красноярской ГЭС 9-12 июня 2021: чем грозит, каким будет уровень воды в Енисее Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе правительства региона сообщают, что 4 июня сброс воды на Красноярской ГЭС увеличился до 7000 кубометров в секунду. Затопленными оказалось множество участков, а уровень воды в Енисее продолжает увеличиваться. В краевом центре все еще действует режим угрозы ЧС. Публикуем график сброса воды на Красноярской ГЭС 9-12 июня 2021.

Увеличится ли сброс воды на Красноярской ГЭС

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин рассказал, чем грозит уровень повышения воды в Енисее. Он сообщил, что по графику сброса воды на Красноярской ГЭС 9-11 июня 2021 года, расход будет увеличен до 7500 кубометров в секунду. А с 12 июня 2021 возможно увеличение мощности – до 8 тысяч кубометров в секунду.

На эту меру придется пойти из-за активного таяния снегов в горах Западных и Восточных Саян, что и стало причиной паводков в Красноярске. Ситуация осложняется тем, что с 5 по 9 июня на юге Красноярского края ожидаются проливные дожди.

- В совокупности эти факторы приведут к повышенному (на 70% выше нормы) притоку воды к концу первой декады июня, - добавляют в пресс-службе регионального правительства.

Последствия паводка в Красноярске 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты передают, что каждая дополнительная тысяча кубометров сброса поднимает уровень в Красноярске примерно на 50 сантиметров. Так что график сброса воды на Красноярской ГЭС 9-12 июня 2021 играет одну из главных ролей в прогнозировании паводка.

При максимально возможном увеличении пропуска воды (8 тысяч кубометров в секунду) затопить в 5 районах может:

- 46 приусадебных участков;

- 886 садовых участков;

- 130 жилых домов;

- 15 строений различного назначения.

Режим повышенной готовности в Красноярском крае 2021

Помимо Красноярска, ввести режим готовности к ЧСВ посоветовали в Минусинске, Березовском, Емельяновском, Ермаковском и Шушенском районах края. Главы перечисленных городов и районов должны также организовать постоянный контроль уровня воды.

На 4 июня в Красноярске и крае не зафиксировано ни одного подтопления жилых домов. Вместе с тем под водой остаются более 300 дачных и приусадебных участков. Ситуация с паводком в Красноярске находится под личным контролем губернатора Александра Усса.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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- Нужно оповещать население на местах, расставлять предупреждающие знаки в зонах затопления, проводить обходы и предупреждать людей. Минимизировать ущерб имуществу, конечно, необходимо, но то, что касается жизни и здоровья людей – задача номер один, - заявил Юрий Лапшин.

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