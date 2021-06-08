Последние новости Красноярска на 7 июня 2021: ухудшение ситуации с паводками, спасение утят на дороге и борьба против благоустройства в Академгородке Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 7 июня 2021.

Под Красноярском начало затапливать дачные и приусадебные участки

Активная борьба с паводками в Красноярске и крае продолжается, но стихия сдаваться не намерена. В краевом центре и отдельных районах подтоплено уже около 500 приусадебных участков. Уровень воды в Енисее же постоянно поднимается. (подробнее)

Красноярцы спасли утят, провалившихся в яму на дороге

Птенцы провалились в глубокую яму прямо посреди города. К их счастью, рядом находились неравнодушные красноярцы, которые бросились на помощь маленьким пернатым. За спасательной операцией внимательно следила обеспокоенная мама пушистых малышей. (подробнее)

В Красноярском крае участкового полиции подозревают в краже зубной щетки из супермаркета

Руководитель участковых Большеулуйского района попался на краже зубной щетки. Что помешало майору заполучить ее законным путем, решит следствие. (подробнее)

«Не нужны нам тут бетонные джунгли»: жители Академгородка выступили против благоустройства Красивого берега

Не всегда благоустройство считается за благо. Так, жители красноярского Академа, решили не словом, а делом бороться с чиновниками. Академовцы считают, что приятное место для размеренных прогулок вдали от городской суеты превратится в стандартную часть бетонных джунглей сибирского мегаполиса. (подробнее)

Обнаженный мужчина в крови бегал по Красноярску и кидался под машины

Мужчина пугал прохожих на улице Мичурина. Красноярцы пожаловались на нарушителя спокойствия, а полицейские задержали буяна и передали врачами. Однако вскоре мужчина скончался. (подробнее)