«Не нужны нам тут бетонные джунгли»: жители Академгородка выступили против благоустройства Красивого берега

Красивый? Будешь еще красивее! Фото: Мария ЛЕНЦ

«Оставьте наш лес в покое!» - жители красноярского Академгородка возмутились предстоящим благоустройством «Красивого берега». Люди уверены: масштабные работы здесь попросту уничтожат популярное место отдыха.

Облагородить к следующему лету

Напомним, о планах по обустройству «Красивого берега» стало известно примерно неделю назад. Обновить его предложил красноярец Александр Нейман, победитель акции «Есть идея? Расскажи о ней лично губернатору». Тем не менее проект пришелся по вкусу не всем. В рамках его планируется установить вдоль пешеходной дорожки уличные светильники, скамейки и урны. Кроме того, сделают удобной и безопасной монастырскую тропу, связывающую Академгородок и культурно-исторический центр при Свято-Успенском монастыре. А именно – ее собираются оборудовать перилами. Свои предложения горожанин высказал лично главе края. И вот итог: Александр Усс поручил агентству по туризму проработать проект, учитывая мнения экспертов, а также жителей района.

Одни уверены: благоустройство берега необходимо, другие категорически против. Фото: Мария ЛЕНЦ

По словам губернатора, локацию необходимо привести в порядок: «Однако вмешательство в природу должно быть минимальным. Асфальтовая тропа здесь ни к чему. Если нужно, достаточно подсыпать дорожки камнями». Зато необходимо отремонтировать дороги, ведущие сюда. Ориентировочный срок окончания работ – лето 2022 года.

Тут куропатки и звезды

Между тем инициативу по благоустройству «Красивого берега» жители района сравнили с взрывом бомбы. Вот что пишут в соцсетях:

- Живу в Академгородке с пяти лет. Не нужны нам тут бетонные джунгли и толпы зевак! Лучше вообще убрать все, что было сделано. Академгородок ценен своей природой и тишиной, лесом. Благоустраивайте что-нибудь другое! Дендрарий стоит в запустении, вложите в него деньги. У нас куропатки бегают с птенчиками, а вы тут со своим асфальтом и светом! Мы звезды любим. А монастырская тропа хорошая! Зачем ее улучшать? Полгоры срежьте еще! Цензурных слов на вас нет. (Дарья Ф.)

Арт-объекты на берегу по душе не всем. Поспорим о вкусах? Фото: Мария ЛЕНЦ

- Оставьте в покое Красивый берег! Это просто крик души. Лучше бы организовали уборку мусорок на нем и осуществляли контроль в ночное время за пьяными гостями. Вы просто не живете там и не знаете, что ночью летом тут автопати почти каждый день. На конечной на берегу гарцуют авто и мотоциклы. И это все ночью! А теперь представьте - лег спать и слышишь, как кто-то проверяет свое авто на прочность. Крики. Фейерверки. Кучи мусора вечно в лесу - стыдно даже гостей провести, раздувает мусор от мусорок. (Любовь Б.).

- Полностью согласна. Как наступает весна, куча машин с громкой музыкой. Мусор. Толпы пьяных, орущих матом. А если все облагородят, будет еще больше народу. Народ некультурный очень. Балкон выходит на эту зону. Просто ужас. Балкон и окна не открыть, вечный шум, крики, музыка из машин до 2-3 ночи. (Ирина Ч.)

Гопников всегда хватало

Впрочем, есть и другие мнения:

- Благоустройство - это хорошо. И туалеты, и урны, и пешеходные дорожки, и организованная парковка нужны. Важно наладить уборку мусора и поставить на поток гонение нарушающих ночную тишину (Дмитрий М.).

Монастырскую тропу, соединяющую Академгородок и Удачный, хотят оборудовать перилами. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Если сейчас плохо и ничего не меняется, то оно и не изменится. Данный проект привлекает внимание к этому месту и к его проблемам и увеличивает вероятность, что станет лучше. Если ничего не делать, лучше точно не будет. Это вообще странная позиция - и так все плохо, давайте оставим все как есть. Плохо там, где ничего не делают. Посмотрите на дороги в Академе, на грязь, которую некому убирать. Когда есть крутое общественное место, есть внимание, туда вкладывают деньги, ремонтируют, убираются и так далее. Еще раз - посмотрите на остров Татышев, на Гремячую гриву. Отличные примеры, мне кажется. Там чисто, там все отремонтировано (Александр К.).

- Живу в нижнем Академе с 1972 года. Помню еще времена, когда это был пустырь, где ветер носил обрывки картона, где не было дорожек. Сажали на этом пустыре лиственницы, елки, сирень, яблони, тополя особенные (чтобы без пуха). И скамеечки в роще были поставлены, и освещение. Тоже «шибко экологичные» шумели - да зачем плитки эти, да зачем сажаете тополя? Насчет Красивого берега... Я жила в пятом доме с 1974 до 1981. Ну, давайте приведем берег в первозданное состояние: пустырь, заросший полынью, которую никто не косил. Тогда и мусорки не нужны - все ветром сдует. А гопников всегда хватало и своих, и приезжих. Для борьбы с шумными пикниками и парковками есть закон о тишине и полиция. (Людмила Н.).

Делать или не делать?

Сейчас в группе «Живу в Академе» проводят публичный опрос: что делать с берегом? Можно выбрать из вариантов (они ниже) или предложить свой:

-вообще ничего не делать с берегом вдоль 4-16 домов, вопрос закрыть;

- установить дополнительную урну(ы);

- существующее благоустройство привести в божеский вид, всё отжившее демонтировать;

Этот арт-объект появился в Академгородке не так давно. Фото: Мария ЛЕНЦ

- демонтировать скульптуру «Маяк», вернуть месту первозданный вид;

- отремонтировать скульптуру «Маяк», и пускай стоит;

- сделать вдоль пешеходного маршрута спокойное освещение (как в Гремячей гриве);

- добавить немного благоустройства - лавочки, смотровая площадка. Установить визит-центр с туалетом в районе бывшей конечной;

- ограничить парковку около 4 и 5 дома;

- оборудовать пешеходную дорожку от парковки на конечной (чтобы люди не ходили по проезжей части);

-навести порядок по другую сторону бывшей конечной - в сторону храма. Ограничить автомобильное движение по «зеленке», обустроить там прогулочную зону;

А как по-вашему, что надо предпринять?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Появились другие идеи по благоустройству берега. Так, в соцсетях высказался автор знаменитой композиции «Царь-рыба» Евгений Пащенко.

У него своя концепция обновления локации: нужно создать исторический скульптурный парк, который объединил бы три объекта. Это дендрарий, храм и смотровая площадка, которую разобьют на нижнем ярусе у церкви, ближе к Енисею.

Есть и другие предложения по обустройству локации. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Таким образом, создание парка сохранит и продолжит развивать дендрарий, церковь придаст парку торжественность и внутренний смысл, смотровая площадка и скульптурная композиция, наряду с «Царь-рыбой» станет еще одним памятным местом, которым мы все будем гордиться, - считает автор нового проекта.