Обнаженный мужчина в крови бегал по Красноярску и кидался под машины

Фото: instagram.com/chpkrsk/

В соцсетях Красноярска активно распространяются кадры, где голый окровавленный мужчина бегает по правому берегу. Он передвигается по улице совсем без одежды, полностью измазан в крови, что-то кричит, валяется на асфальте и кидается под машины.

Корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в МВД, что к ним обращались граждане, которые рассказали о мужчине, разгуливающим обнаженным по улице Мичурина. На место выезжали сотрудники полиции, задержали горожанина и передали в руки врачей, которых вызвал кто-то из сердобольных красноярцев.

Издание «Проспект Мира» сообщает, что неизвестный обнаженный человек скончался в машине скорой помощи, не доехав до больницы. По их информации смерть не носит криминальный характер.

Что случилось с мужчиной и почему он оказался весь в крови – пока неизвестно. «Комсомольская правда» запросила информацию у Минздрава региона.

В комментариях под видеозаписями и фотоснимками с данным инцидентом, красноярцы выразили мнение, что мужчина был под влиянием наркотический веществ.