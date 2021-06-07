Красноярцы спасли утят, провалившихся в яму на дороге

Фото: Скриншот с видео ТВК

В Красноярске жители краевой столицы спасли утиную семью посреди города. Птенцы каким-то образом оказались на дороге и провалились в открытую яму. Скорее всего, их бы никто не заметил, если бы не мама-утка, взволнованно бегающая рядом с открытым люком. Видео чудесного спасения опубликовал телеграм-канал «ТВК».

Прохожие обратили внимание, что взрослая утка не убегает от ямы и постоянно туда заглядывает. Они подошли поближе, заглянули вниз и увидели там несколько птенцов. Высота не позволяла малышам выбраться самостоятельно, ну а мама-утка ничем не могла помочь своим деткам. Красноярцы забрались вовнутрь, благо там было не глубоко, и вытащили птенцов. Всё это время взрослая птица бегала неподалеку.

Утят собрали в картонную коробку вместе с мамой и выпустили в воду. Семья воссоединилась, благодаря неравнодушным жителям краевой столицы.