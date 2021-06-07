В Красноярском крае участкового полиции подозревают в краже зубной щетки из супермаркета

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В Ачинске на краже зубной щётки и освежителя для автомобиля был пойман руководитель участковых Большеулуйского отдела полиции. Как сообщает портал «Запад-24», мужчина не заплатил за товары в супермаркете и сбежал. Но в конечном итоге его поймали.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в МВД, Инспекцией по личному составу ГУ МВД России по Красноярскому краю в отношении сотрудника проводится служебная проверка. Сейчас сотрудника отстранили от исполнения служебных обязанностей. Решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь и достоинство офицера полиции.

Несколько лет назад сотрудника полиции избрали «Народным участковым», он раскрывал довольно сложные преступления, помогал людям. Стабильная зарплата, выслуга лет – что заставило майора перечеркнуть проделанную работу и будущие заслуги, совершив мелкую кражу в супермаркете, пока остается неизвестным.