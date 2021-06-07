Как не заблудиться в лесу в Красноярском крае 2021: пять советов от волонтеров Фото: Мария ЛЕНЦ

Весна и лето – особый сезон. С наступлением тепла, многие отправляются в походы, на пикники, охоту, за ягодами и просто погулять. Одновременно с этим, у полиции, спасателей и волонтеров наступает самая «горячая» пора. Число «лесных» пропаж возрастает многократно. Некоторые находятся сразу живым и здоровым, кого-то, увы, погибшим, а кого-то ищут до сих пор. Чтобы минимизировать число таких случаев, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» края рассказали, как не заблудиться в лесу в Красноярском крае 2021.

Сколько людей пропадает в лесу в Красноярском крае 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярской «ЛизеАлерт» рассказали, что в 2020 году на горячую линию отряда поступило 4 918 заявок о заблудившихся в лесах. Наибольшее количество случаев приходилось на период с мая по сентябрь. При этом пропадали все… и дети, и взрослые, и старики.

Почему люди пропадают в лесу в Красноярском крае 2021

Волонтеры утверждают: главная причина – самоуверенность. Многие перед походом говорят, что знают местность, как свои пять пальцев. Люди полностью уверенны, что заблудиться в лесу может кто угодно, но не они:

- Большинство поисков в лесу начинаются с фраз: «Да ничего со мной не случится!», «Да он этот лес как свои пять пальцев знает, как он мог заблудиться!», «С детства в этот лес ходим, всегда выходили!».

Именно это и играет с человеком злую шутку. Ведь от места, которое знаешь хорошо, никакого подвоха не ждешь.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Что делать, чтобы не заблудиться в лесу в Красноярском крае 2021

- Всегда сообщайте близким, куда вы идете, где будете в него входить и когда вернетесь домой. Если такой возможности нет, оставьте записку. Если вы собрались в поход, обязательно зарегистрируйте маршрут в МЧС или позвоните в ЕДДС Красноярского края.

- Заряжайте свой телефон и старайтесь не расходовать заряд. Даже если вокруг нет покрытия сети, вы всегда можете позвонить по номеру 112.

- Берите с собой спички или зажигалку. А лучше и то, и другое.

- Возьмите компас. Это обязательный атрибут при выходе в лес.

- Не лишним будет и свисток, так как свистеть намного легче, да и эффективнее, чем кричать.

- Запасайтесь едой и водой (минимум литр на человека).

- Не забудьте медикаменты, которые принимаете регулярно.

- Никогда не отпускайте детей и пожилых родственников без сопровождения.

- Если вы уже потерялись – оставайтесь на месте. Хождение по лесу может лишь усугубить ситуацию. Сразу же обратитесь за помощью, позвонив по номеру 112. Если находитесь на открытом участке – разведите костер. Попросите родственников не звонить, так как в этот момент вам могут звонить спасатели или волонтеры. Свистите или кричите, словом – обозначайте свое присутствие.

- САМОЕ ГЛАВНОЕ! Расскажите о мерах безопасности в лесу вашим родным и близким. Гораздо эффективнее предотвратить несчастье, чем исправлять последствия.

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