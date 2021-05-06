«Купил походные спички, одеяло и взял раскладной нож»: в Красноярске больше недели ищут таинственно пропавшего студента Фото: Мария ЛЕНЦ

21-летний студент строительного института СФУ Юрий Беляков вышел на учебу утром 26 апреля из дома Киренского, 25Б, что в Студгородке. Однако до места учебы он не дошел. Родители начали волноваться и обратились в полицию, которая и начала поиски. Учился юноша в корпусе «К» на проспекте Свободный, 82. Сейчас поисками молодого человека занимается полиция, однако уголовное дело все еще не возбуждено.

Известно, что за день до исчезновения Юрий покупал походные спички, сухое горючее и фольгированное одеяло, а также брал раскладной нож. Волонтеры предполагают, что студент мог пойти в поход…один или с кем-то – неизвестно. Так или иначе, с 26 апреля парня никто не видел.

Юрий мог пойти в лес, либо расположиться в каком-либо заброшенном здании. Также волонтеры полагают, что юноша мог затеряться на Столбах, а то и вовсе отправиться любую таежную точку Красноярского края.

Подруга Юрия рассказала «КП-Красноярск», что на учебу студент перестал ходить за 2 недели до пропажи и был в подавленном состоянии.

- Последнее время он был в подавленном состоянии, ни с кем ничем не делился, ничего не рассказывал даже близким. У Юрия были периоды, когда он «уходил в себя». В эти моменты у него вообще ничего не выяснишь. Каких-то долгосрочных планов у него тоже не было. Поэтому мы не знаем, куда он пошел, по каким камерам его искать. Он просто исчез. Работают следователи, полиция, - говорит девушка.

Красноярка добавила, что никаких конфликтов или ссор в последнее время не было. Почему Юрий был в подавленном состоянии – остается только догадываться.

Эта история отчетливо перекликается с нашумевшей историей московского студента Игоря Грудцинова, случившейся еще 10 лет назад в сибирской тайге. Однако будем надеяться, что красноярская история будет со счастливым концом.

Приметы Юрия Белякова: рост 175-180 см, карие глаза, русые волосы, худощавого телосложения.

Был одет: черная шапка, оранжевая куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

С собой были: черный кожаный рюкзак с оранжевыми вставками, документы, на правой руке серебряная перчатка с узором.

Фото: Поиск пропавших детей-Красноярск

Если вам что-то известно о местонахождении Юрия, позвоните в дежурную часть ОП-2 по телефону 8 (391) 246-87-64 или волонтерам – 8-950-99-66-066.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Студент умирал в тайге, зная, что в нескольких километрах гудят машины

Но московский студент Игорь Грудцинов и его друг Костя Солдатов ушли от небольшого города Каргат, что в 200 километрах от Новосибирска, всего на какие-то 4-5 километров. (подробнее)