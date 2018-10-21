Найти погибшего в лесу под Красноярском мужчину помог его ноутбук

21 Окт. 07:55 2018-10-21T08:53:19+03:00

Незадолго до своего исчезновения Егор пробивал то самое место, где его потом и обнаружили

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Пропавшего без вести в Красноярске мужчину нашли мертвым. 34-летнего Егора Баянова искали больше двух недель. И вот накануне вечером, 20 октября, в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск» опубликовали пост «Найден. Мертв».

Напомним, Егор исчез при странных обстоятельствах. Еще 4 октября мужчина собирался по рабочим делам в Солнечный, по адресу: проспект 60 лет образования СССР, 31. Однако там так и не появился.

- Егора довозил его сотрудник, он четко сказал, куда именно, - рассказывали поисковики. – Между тем после операции мужчина хромает на правую ногу, ходит с костылем.

Значит, далеко уйти он не мог. Егора искала полиция, волонтеры распространяли ориентировки, выезжали на поиски, прочесывали территорию. Но найти пропавшего не удавалось. До вчерашнего дня.

Незадолго до смерти Егор пробивал то самое место, где его потом и обнаружили. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

- Пока нам не позвонила жена Егора, - делится руководитель поисковиков Оксана Василишина. – Она сообщила: зашла в ноутбук мужа и увидела, что он забивал конкретную точку. Она нам ее отправила: проверьте.

Когда мы ее пробили, оказалось, что точка находится примерно там же, где мы его и искали. Только гораздо дальше. Пошли целенаправленно – на конкретные координаты. И все, там его и нашли, в лесочке…

Сейчас следствие устанавливает причину смерти. Криминального следа, скорее всего, нет. Пока еще неизвестно, был он там один или с кем-то.

Как и зачем шел именно туда? Сотрудник Егора, который его довозил, рассказал, что высадил его в начале. Но человек был с костылем, он в тот лес просто бы не дошел.

Поэтому тут два варианта: человек или перепутал место, где он его в действительности высадил, или... что-то другое. Пока следствие не разберется, мы можем только гадать. Но дело в том, что Егор находился далеко за чертой города.

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит свои соболезнования родным и друзьям Егора Баянова.