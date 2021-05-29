«Ты теперь знаменитость!»: в Красноярском крае 12 часов искали подростка, заблудившегося в лесу

Фото: МВД по Красноярскому краю

Сообщение о пропаже 13-летнего мальчика пришло в полицию Нижнеингашского района вечером 28 мая. За помощью обратилась тётя ребенка, сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Оказалось, что примерно в 18 часов мальчик вместе с дедушкой ушел в лес собрать черемшу, но потерялся. О пропаже школьника рассказал сам мужчина, вернувшийся домой в одиночестве.

Сразу же была собрана поисковая группа, в состав которой вошли полицейские, волонтеры и даже кинологи исправительной колонии №50. В общей сложности пропавшего подростка искали около 140 человек! Ориентировка на ребенка была передана всем полицейским нарядам.

Искали мальчика почти 12 часов. Школьника в итоге нашли в том же лесу. Найденный подросток не выглядел испуганно, и вполне спокойно, без паники рассказал, что с ним случилось:

- Мы с дедом ушли, черемшу собирали. Я ходил на корточках. Когда встал, дедушку уже не видел. Кричал-кричал, но он далеко уже был. Ну, я и ушел.

Школьник также рассказал, что ночь провел в лесу – просто лег спать. Когда же его вывели из леса, кто-то из полицейских с радость от того, что все кончилось хорошо, крикнул: «Ты теперь знаменитость!».

Тетя мальчика же поблагодарила полицейских, что ее заявление не оставили без внимания, и так быстро нашли родного человека. Сейчас жизни и здоровью школьника, пережившего ночь в тайге, ничто не угрожает.