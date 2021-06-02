Последние новости Красноярска на 1 июня 2021: развлекательная программа на пешеходном проспекте Мира, спасение ребенка полицейскими и прогноз погоды на июнь Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 1 июня 2021.

Прогноз погоды на июнь в Красноярске 2021: потепление в начале месяца сменится похолоданием

В пресс-центре «КП-Красноярск» состоялась ежемесячная пресс-конференция о метеорологической обстановке в городе. Синоптик гидрометцентра рассказал, что в целом июнь будет теплым, но не без оговорок. Ближайшее похолодание придет совсем скоро. (подробнее)

Программа мероприятий на пешеходном проспекте Мира в Красноярске 2021: гигантский твистер и кинотеатр под открытым небом

Решение о том, что проспект Мира станет пешеходным на выходных, было принято еще несколько недель назад. Однако мэрия Красноярска долгое время держало в секрете программу мероприятий. За несколько дней до перекрытия главной улицы города чиновники рассказали, что ждет красноярцев на открытии пешеходного сезона. (подробнее)

Дорожные полицейские из Красноярска оперативно доставили в больницу малыша, задыхающегося без кислорода в машине

На въезде в Красноярск к патрулю ДПС подъехала машина. Пассажирка авто рассказала полицейским, что везет своего сына больницу из Балахты, но у мальчика кончается кислород. Инспекторы среагировали мгновенно и быстро доставили ребенка в больницу. (подробнее)

В Красноярском крае подростка насмерть завалило брёвнами на лесопилке

В Канске же произошла трагедия. Компания из 5 школьников проникла на лесопилку. Подростки забрались на штабеля из бревен, а когда спускались, дерево насмерть придавило одного из них. Возбуждено уголовное дело. (подробнее)

В Богучанском районе осудили чиновника, получившего 40 взяток

Работник муниципальной службы заказа вместе с сообщниками начал промышлять в 2015 году. За два года он взял 40 взяток и заработал таким путем около 20 миллионов рублей. Долго продолжать это не могло и мужчину задержали. Прошел суд, который назначил ему 6 лет колонии. (подробнее)