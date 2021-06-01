В Красноярском крае подростка насмерть завалило брёвнами на лесопилке

Фото: Прокуратура

В Канске на лесопильном предприятии произошла трагедия. На производство пробралась компания подростков, парни решили вскарабкаться на штабель из брёвен, а когда спускались, то одного из них придавило насмерть. Как рассказывают в Следственном Комитете, по факту гибели ребенка ведомство завело уголовное дело «причинение смерти по неосторожности».

Всё случилось вечером 31 мая. Компания из 5 школьников смогла проникнуть на территорию лесопильного предприятия через незапертую калитку. Подростки сразу же забрались на штабель из брёвен высотой около 5 метров. Вдоволь налазившись, парни стали с него спускаться. В какой-то момент брёвна покатились и придавили 13-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте.

На лесопилку немедленно выехала следственно-оперативная группа, также на предприятие прибыли и сотрудники прокуратуры во главе с Канским межрайонным прокурором. Ведомство поставило на контроль расследование уголовного дела. Помимо этого, прокуратура проведет собственную проверку и даст оценку соблюдению федерального законодательства в деятельности предприятия.

Сейчас силовики выясняют все обстоятельства трагедии, расследование продолжается.