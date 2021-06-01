Дорожные полицейские из Красноярска оперативно доставили в больницу малыша, задыхающегося без кислорода в машине

Фото: ГИБДД

К сотрудникам ГИБДД, следящим за порядком на въезде в Красноярск, за помощью обратилась пассажирка иномарки. В машине её семьи лежал мальчик с кислородной подушкой, чье состояние стремительно ухудшалось. Мальчику срочно нужно было попасть в больницу.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что родители уже везли ребенка в краевую больницу, но на подъезде к Красноярску газовая смесь, которую малыш использовал при дыхании, стала заканчиваться. старший лейтенант полиции Сергей Худоногов и лейтенант полиции Виктор Вовк пересадили маму с мальчиком в патрульный автомобиль. Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки, госавтоинспекторы экстренно доставили 7-летнего мальчика в больницу.

Врачи успели оказать малышу необходимую помощь, его доставили вовремя. Сейчас здоровью мальчишки ничего не угрожает. Мама ребенка поблагодарила двух красноярских госавтоинспекторов за оперативно оказанную помощь и профессионализм.