Программа мероприятий на пешеходном проспекте Мира в Красноярске 2021: гигантский твистер и кинотеатр под открытым небом Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже на грядущих выходных в Красноярске стартует проект «В центре Мира». Городская администрация опубликовала программу мероприятий на пешеходном проспекте Мира в Красноярске 2021 на грядущих выходных. Напомним, что с вечера 4 июня по 6 июня проспект Мира освободят от автомобильного движения и отдадут пешеходам. Ранее «КП-Красноярск» публиковала схему перекрытия главной улицы города.

Программа мероприятий на 5 июня 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

В мэрии Красноярска сообщают, что масштабных культурно-массовых мероприятий не будет из-за ковидных ограничений. Организаторы проекта «В центре Мира» решили ограничиться событийной программой мероприятий. Все локации будут фоновыми.

Всего будет организовано 8 точек притяжения и 20 мероприятий. Так, на пешеходном проспекте Мира красноярцев ждут следующие форматы:

- гигантский твистер;

- мастер-классы по рисованию комиксов и танцам;

- художественные пленеры;

- театральные постановки;

- кинотеатр под открытым небом;

- гигантский квартирник;

- будет звучать музыка;

- летний музыкальный микс от духового оркестра.

Принять участие в этом празднике жизни можно будет в первый день выходных – 5 июня, гуляния начнутся в полдень. Работать все площадки будут до 22:00 часов, после чего закроются, чтобы не нарушать закон о тишине.

- Это будут очень лёгкие, ненавязчивые форматы. Наша задача – создать атмосферу и дать нашим горожанам возможность увидеть проспект Мира таким, каким они его ещё не видели, - пояснила начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Центрального района Ольга Алленова.

Кроме того, мэр Красноярска Сергей Еремин порчил создать канал обратной связи с горожанами. Таким каналом предстоит стать инстаграм-аккаунту проекта, а также отдельный телефон.

Какие участки проспекта Мира станут пешеходными на выходных

Фото: мэрия Красноярска

Перекрывать главную улицу города начнут 4 июня в 18:30 часов. Свободными от машин станут участки от Перенсона до Обороны; по Диктатуры пролетариата – от Мира до Ленина, вдоль Краевой научной библиотеки – от Мира до Маркса и от Ленина до Кирова, 23.

Кроме того, будет ограничена остановка транспорта и изменена схема движения городских автобусов. Подробнее со схемой можно ознакомиться здесь.

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