Прогноз погоды на июнь в Красноярске 2021: потепление в начале месяца сменится похолоданием Фото: ИВАНОВА Диана

В пресс-центре «КП-Красноярск» состоялась традиционная ежемесячная пресс-конференция, посвященная метеорологической обстановке в Красноярском крае. Синоптик регионального гидрометцентра Дмитрий Ульянов озвучил прогноз погоды на июнь в Красноярске 2021.

По словам специалиста, май в Красноярске выдался даже теплее, чем ожидалось, несмотря на затяжной период похолодания во второй половине месяца. Среднесуточная температура превысила норму более, чем на 1 градус и составила 10,1 градус. При этом осадков в городе выпало 39,9 мм при норме 48 мм. Погодные показатели мая 2021 года соответствуют показателям мая 2019 года.

Июнь, по информации гидрометцентра, ожидается теплым. По краю в целом, температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы, а осадки в пределах нормы.

В Красноярске начало месяца ожидается теплым. Особенно первая пятидневка, когда температуры могут достигать +30 градусов по Цельсию. Затем ожидается продолжительное похолодание вплоть до середины месяца. Затем до конца месяца среднесуточные температурные показатели будут в пределах (17,4 градуса) и даже выше нормы.

- Что касается настоящей недели и начала следующей, то по территориям ожидаются температуры до 27-32 градусов, то есть, по-настоящему летние. Осадки в виде кратковременных дождей начнутся ближе к пятнице, а 5-6 июня в южных районах края возможны ливни. В Красноярске погода на выходных также ожидается дождливой. В городе похолодает до +15-20 градусов, ожидаются грозы, во время которых порывы ветра составят 15-18 метров в секунду, - сказал Дмитрий Ульянов.