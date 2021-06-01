В Богучанском районе осудили чиновника, получившего 40 взяток

Чиновник получил 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима Фото: Мария ЛЕНЦ

В Богучанском районе Красноярского края осудили чиновника из «Муниципальной службы заказчика» за получение 40 взяток. Сотрудник казенного учреждения «заработал» почти 20 миллионов рублей за 2 года. Как сообщает прокуратура края, Октябрьский районный суд Красноярска приговорил обвиняемого к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие выяснило, что преступления совершались в период с 2015 по 2017 год. Чиновник совместно с другими должностными лицами муниципалитета получил от индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций крупные суммы денег взамен за содействие при заключении контрактов на ремонт и строительство сетей тепловодоснабжения, детских садов, школ и иных социальных объектов. Всего обвиняемый смог «заработать» почти 20 миллионов рублей.

В отношении сотрудника казенного учреждения было заведено уголовное дело по статье «получение взятки». Суд рассмотрел 40 эпизодов преступления, представленные обвинением доказательства и признал чиновника виновным. Приговор в законную силу еще не вступил.