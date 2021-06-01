Машину нашли у обрыва: в Якутии восьмые сутки разыскивают пропавшего при загадочных обстоятельствах 22-летнего парня

В Якутии восьмые сутки разыскивают пропавшего при загадочных обстоятельствах 22-летнего парня. Фото: соцсети

Серебристый Nissan Tiida обнаружили 25 мая у обрыва на живописном Табагинском мысе. Сам мыс находится в нескольких километрах выше по течению реки Лены от города Якутска. Тут часто бывают отдыхающие. В это время сюда приезжают, чтобы полюбоваться на ледоход. Иномарка привлекла их внимание. Поднялись на обрыв, думали, вдруг кому-то нужна помощь. Однако оказалось, что машина заперта, внутри никого нет. Тогда вызвали ГИБДД. Полицейские, вскрыв машину, нашли телефон его владельца. И больше ничего подозрительного. Оказалось, что иномарка принадлежит 22-летнему Никите Сергееву, который накануне пропал из дома.

- Сын живет с нами, никаких конфликтов у нас не было. Если он оставался ночевать у друзей, то всегда предупреждал, всегда был на связи. Мы не знаем, как его машина оказалась на Табагинском мысе, - рассказала местному изданию News.Ykt.Ru мама Никиты. – Мы прочесываем лес, запускали дроны для осмотра сверху, но все безрезультатно. На месте работают сотрудники службы спасения. Никита просто так не мог исчезнуть.

Молодой человек вышел из дома около 16 часов 24 мая. В рамках поиска полиция проверила все камеры видеонаблюдения, которые находились по пути. Доподлинно выяснили, что около 19 часов Никита приехал в деревню Старая Табага. И там его следы теряются.

Нашелся свидетель, который рассказал, что видел его в ночь с 24 на 25 мая, на маленьком пляже. И якобы Никита спросил, не видал ли тот машину, которую угнали. На том они и разошлись. И больше ничего.

Родственники принимают в поисках самое активное участие, прочесали и Табагинский мыс, и все окрестности – ничего. Мать Никиты готова выплатить вознаграждение в размере 100 тысяч рублей тому, который поможет его найти. Обычная практика в таких случаях – волонтеры. Чем больше людей – тем больше шансов. Многие выразили желание присоединиться.

Однако одним из требований является обязательный иммунитет от коронавируса: либо приносите справку о прививке, либо о том, что уже переболели ковидом.

В соцсетях по этому поводу развернулась критика. Подписчики сетуют, что когда речь идет о жизни и смерти человека, в последнюю очередь думается о прививках и коронавирусе.

Сообщаем информацию о Никите Сергееве для тех, кто мог его видеть: рост 1,8 метра, худощавого телосложения. Был одет в черную куртку-бомбер, спортивные штаны, кроссовки. Контактный телефон отца: 8-914-224-75-42 - Айаал Анатольевич.

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