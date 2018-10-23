Как сложилась судьба якутской девочки, которая 12 дней провела в тайге с верным щенком

23 Окт. 10:36 2018-10-23T11:03:07+03:00

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Та невероятная история произошла, помните, в августе 2014 года. В маленьком селе Олом жила Карина Чикитова, тогда ей было 3 года 8 месяцев. Когда ребенок пропал, его хватились не сразу: решили, что девочка ушла с папой, который жил отдельно в соседнем селе. И только на третьи сутки, как гром среди ясного неба: девочки нет ни у мамы, ни у отца. Ее искали 12 суток, и нашли живой - благодаря верному другу, щенку. В честь Карины и ее собаки Найды в аэропорту Якутска даже поставили памятник, а по истории вышла целая книга «Карина. 12 дней в тайге». Спустя 4 года «Комсомолка» отыскала Карину. Оказывается, эта история круто изменила жизнь и маленькой девочки из крохотного села, и ее семьи.

Такой была Карина и ее четвероногий друг в 2014 году. Фото: МЧС России по Республике Тыва

Двое в тайге

Сначала еще немного напомним о тех невероятных событиях. В конце июля 2014 года Карина с 21-летней мамой Талиной приехали к бабушке в гости в село Олом из райцентра Олекминска (70 км). (Олом – крохотное село, всего три дома, восемь жителей. Кругом тайга и болота). 29 июля из соседнего села сюда же приехал и отец навестить Карину (он давно живет отдельно, у него другая семья). В тот же день мама Карины ушла на покос, бабушка легла поспать. Вечером, когда все собрались дома, увидели, что нет ни отца Карины, ни ее самой.

«Повез к себе погостить», - решила семья, поскольку он собирался так сделать. Проверить это они никак не могли - сотовой связи нет.

Через три дня отец Карины снова приехал в Олом. Один.

- Да не брал я с собой дочку, - удивился он.

Стало ясно - случилась беда. Тут же вызвали полицию, спасателей, кинологов. Более сотни человек прочесывали тайгу, отбивались от полчищ комаров. Однажды встретились с медведем, которого пришлось отпугивать выстрелами. За все время обследовали 30 квадратных километров, ничего…

Когда Карину нашли, спасатели не могли сдержать слез радости. Фото: МЧС России по Республике Тыва

Чудо произошло на 9-й день после исчезновения – неожиданно в деревню прибежал любимый Каринин щенок. Тогда его звали «кырачаан» - в переводе с якутского «малыш». Имя Найда ему (ей) дали позже. Щенок пропал в тот же день, что и девочка, но тогда этому мало кто придал значения. Голодный, мокрый, дрожащий - видно, бродил по тайге все эти дни. Спасатели тут же пустили в том направлении, откуда он пришел, служебную собаку. И это помогло, хотя нашли Карину не сразу, только через три дня.

- Она сидела в зарослях камыша и молчала. Я ведь ее даже не заметил. Она сама меня увидела и протянула ручки. Я подхватил ее, она такая маленькая, легкая, как пушинка. Ноги, руки и лицо искусаны до крови. Перепуганная до смерти, без обуви. Сразу попросила попить, сказала, что хочет кушать. И заплакала. Я и сам, если честно, едва слезы сдержал, - рассказал волонтер Артем Борисов, который первый ее увидел.

- Моя Найда меня спасла, - рассказала потом Карина спасителям. – Мне было очень страшно. Но мы с ней ложились спать, я ее обнимала. И вместе нам было тепло.

За 12 дней блуждания по лесу Карина потеряла треть своего веса, выдержала серьезный психологический стресс. Но не сломалась. И это – в неполные 4 года!

А что же дальше? Оказалось, произошла цепочка удивительных, даже сказать, невероятных событий и совпадений.

Журналистка Виктория Габышева написала книгу "Карина. 12 дней в тайге". Фото Альбины Черепановой

«Рядом была живая душа»

Историей отважной девочки заинтересовалась журналистка Виктория Габышева. Она побывала в гостях у Карины и Талины Чикитовых, посмотрела своими глазами, где все произошло, выслушала рассказы отважной девочки. Книга под названием «Карина. 12 дней в тайге» вышла на 197 страниц. Очень эмоциональная. После ее выхода писательница пригласила обеих погостить к себе, в Якутск. Это было в июне 2016 года.

- Сложно представить городского ребенка в тайге, одного, - делится своими эмоциями писательница. – Меня поразило, что эта малышка знала, как подготовиться к ночи: выбирала место, рвала траву для постели. Она выжила еще и во многом благодаря собаке. Важно, что в такой ситуации рядом была живая душа. И собака Найда была именно такой душой.

Скульптор Николай Чоччасов изготовил памятник «Девочка и собака». Его установили на площади возле аэропорта Якутска. Поучилось очень символично.

А в жизни Чикитовых появились новые люди.

Карина рядом с памятником, который стоит на площади аэропорта в Якутске. Фото: Альбины Черепановой

Заметка в газете

- Наше знакомство с Кариной и ее мамой произошло в июне 2016 года, - рассказывает Альбина Черепанова, политик, генеральный директор Якутского фондового центра. - Ко мне приехал 4-летний внук, мы с ним читали книгу «Карина. 12 дней в тайге», - рассказывает нам Альбина Прокопьевна. - Он очень впечатлился, захотел познакомиться с Кариной. А я подумала, - мы могли бы помочь семье, если она в чем-то нуждается. Хотя мне тогда показалось это проблемой: наша героиня ведь жила тогда в Оломе. От Якутска, где мы, это 600 километров! Вдруг случайно в тот момент мне на глаза попалась фотография в газете: памятник девочке и собаке в аэропорту, и Карина рядом с ним. Я тут же вышла на редакцию, на фотографа и узнала: они уже взяли билеты на «ракету» и завтра уплывают домой. Подумала – ну что там девочку ждет, какие перспективы? А я могу ей помочь! Я приехала к ним (они гостили у Виктории Габышевой) и сказала: «Никуда вы не поедете». И Талина меня послушала.

Уже на следующий день Альбина Черепанова, используя свои возможности и связи, определила девочку в один из детских санаториев. Мама Талина начала искать работу и жилье в Якутске. Ее жизнь круто изменилась: она вскоре она встретила хорошего мужчину, вышла замуж. Вместе они уехали в Олекминск. Сейчас у них есть жилье, работа. А у Карины подрастает братик, ему уже 1 год и 3 месяца. Ну, а девочка осталась в Якутске – ее ждала другая судьба.

Альбина Черепанова и ее подопечная Карина Чикитова.Фото Альбины Черепановой

«Скучаю по Найде»

26 декабря Карине исполнится 9 лет. Сейчас она учится во втором классе Якутского хореографического колледже Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи Посельских. Альбина Черепанова взяла ее под опеку – неофициально, а по воле сердца. Помогла пройти кастинг и очень радовалась, что девочку зачислили. Никакой протекции – Карина ведь сама по всем параметрам подходит для балета: гибкая, изящная, очень фотогеничная.

Мы дозвонились до Якутска:

- Кариночка учится у нас второй года, - охотно рассказала Екатерина Аммосова, заведующая общежитием колледжа. - Когда пришла в первый раз к нам, была очень замкнутая. Сторонилась людей, глядела на всех большими испуганными черными глазами, норовила спрятаться. А сейчас ее не узнать – она со всеми подружилась, стала общительной и открытой. Очень самостоятельная девочка. Она – наша любимица.

По правде, Карине и сейчас не нравится повышенное внимание, когда кто-то совершенно незнакомый подходит к ней, чтобы сфотографироваться, как с диковинкой. И очень не любит, когда это делают исподтишка, старается сбежать.

Об этом она рассказала нам сама, - по телефону, к которому ее по нашей просьбе пригласили педагоги:

- Мне нравится учиться, - говорит Карина чистым детским голосом, в котором звенят колокольчики. – Бывает иногда тяжело, но мне все равно нравится. Я уже выступала на сцене. Я хочу стать балериной и танцевать в «Лебедином озере». А еще я научилась играть на хомузе (или варган – щипковый язычковый инструмент – прим. ред.). И на фортепьяно люблю играть. И занимаюсь в художественной школе.

Карина оказалась талантливой девочкой, она мечтает стать балериной и станцевать в "Лебедином озере". Фото: Якутский хореографический колледж

По родным Карина, конечно же, скучает. Они так далеко. Гостила дома на летних каникулах, теперь ждет – не дождется нового года, когда снова сможет навестить их. И еще она скучает по своей любимице и спасительнице – собаке Найде. Собака живет в Олекминске с мамой. Она всегда радуется, когда приезжает ее юная хозяйка.

- Я видела памятник, который стоит возле аэропорта. Мы похожи, особенно Найда, - поделилась Карина на прощание.

Вот так, слышали – «Лебединое озеро»! Педагоги говорят, у девочки большой потенциал, она еще себя покажет и всех удивит. Вот так один случай, едва не закончившийся трагедией, перевернул жизнь отважной девочки. Разве можно после этого не верить в чудеса?

Благодарим за помощь в подготовке материала сотрудников Якутского хореографического колледжа и Альбину Прокопьевну Черепанову.