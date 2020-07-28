«Думали, медведь убил»: пропавший в Красноярском крае в глухой тайге грейдерист через 13 дней вышел к людям

Узнав о том, что 47-летний работник золодобывающего предприятия пропал в глухой тайге в Северо-Енисейском районе, многие посочувствовали его родным и близким. Не дай бог, конечно, но думали, что встретился с медведем - здесь поистине медвежий край. А хищников в этом году особенно много, даже к поселкам выходят, ничего не боятся. Местные жители говорят – делят кормовую территорию, пищи всем не хватает. Даже перед человеком страха не испытывают. А уж если медведица с медвежонком, последствия могут быть самые печальные.

Исчезновение Александра Меркулова в самом деле можно назвать загадочным. Представьте себе: закрытая территория «Соврудника», мужчина работает на своем грейдере на закрытом участке трассы, то есть посторонних никого быть не может. Вечером 15 июля он не вернулся в вахтовый поселок. Начали перекличку: кто видел Меркулова? Никто не видел, и грейдера его нет на стоянке.

Поехали туда, где он должен был работать, нашли трактор на обочине. Дверь кабины открытая. От грейдера в сторону леса ведут следы, высокая трава примята. А дальше ничего – следы теряются. Рабочие кричали, свистели, пробовали сами искать. Уже тогда прозвучала мысль: а не медведь ли? Больше всего в тот момент боялись найти доказательства встречи с хищником.

- Полиция искала Сашу с 16 по 18 июля, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск Елена Меркулова, жена пропавшего. В поисках участвовали брат, зять, рабочие. Его организация подключилась, спасибо ей за это. Выделили вертолет, искали с воздуха. Но это ничего не дало. Не было никаких следов, вообще никаких. С одной стороны, это обнадеживало, а с другой... сами понимаете.

И вдруг накануне вечером, 27 июля, Александр сам вышел из леса. Все, что пока известно – больше недели блуждал по глухой тайге, набрел на реку, по ней вышел на свой участок. Получается, сделал большой круг за 12 дней, но ведь вернулся.

Подробностей Елена не знает, рассказала «Комсомолке» все, что успела сама услышать от мужа по телефону. Ждет вечером домой, должен приехать. И тогда поделится своими приключениями.

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