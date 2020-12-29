В Якутию, в глухое село Синск, отправились криминалисты СК РФ, чтобы вновь попытаться восстановить загадочные события июня 2013 года. Тогда возле частного дома пропали две трехлетние девочки-подружки – Алина и Аяна. Их искали всем миром местные жители, полицейские, волонтеры, спасатели. С вертолета и на суше. С собаками, водолазами и тепловизором... Девочек не нашли по сей день. Родственники, которые не теряют надежды, обратились к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возобновить расследование. Тем более, что в этой истории переплелось множество странных, необъяснимых событий... «КП» тоже отправилась по следам загадочной истории.Чужие тут не ходятВот уж точно, край земли, иначе не скажешь. Из Якутска до поселка Синск (Хангаласский район) относительно комфортно можно добраться только по реке Лене. Летом – на лодке вверх по течению, зимой – по зимнику вдоль берега по льду. Расстояние порядка 230 километров.- Да-да, 21 век на дворе, а у нас нормальной дороги до сих пор нет. Она заканчивается в 60 километрах от нас, а дальше проселочная колея, но по ней в весеннюю и осеннюю распутицу вы не проедете, - сетует глава Синского наслега (сельсовета) Аркадий Шадрин. И тем самым подчеркивает: в день исчезновения детей никого из чужих в селе быть не могло.На карте Синск - треугольник, отрезанный от большой земли. С одной стороны река Лена. С другой стороны приток, река Синяя, с третьей густой лес. Но само село не такое и маленькое, 380 домов, живут около 850 человек. Большие огороды, широченные по сельским меркам улицы. Хотя сами дороги между домами – чистая формальность, тут даже отсыпки нет. И - очень тихо.Жители не особо любопытствуют, чем занимаются соседи. Может, поэтому никто не увидел, как вечером 24 июня 2013 года от дома пропали две трехлетние девчушки...Ориентировка, июнь, 2013 г.Аяна Винокурова и Алина Иванова 24 июня 2013 года играли во дворе дома № 17 по улице Молодежная села Синск Хангаласского района Республики Саха (Якутия) и ушли в неизвестном направлении. До настоящего времени их местонахождение не установлено. Расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии).Алина, АянаИх привезли в Синск из Якутска родители к бабушкам-дедушкам. Алину - на лето, пока нет места в садике. Аяна жила здесь подольше. В любом случае дети должны были окрепнуть на свежем воздухе, загореть, откормиться бабушкиными пирожками. Тревожиться, казалось, было не о чем, родные места – родители девочек здесь выросли и уже взрослыми переехали жить и работать в столицу республики. С девчушек не спускали глаз – обе единственные дети у своих родителей и единственные внучки у бабушек и дедушек.День 24 июня, 2013 год. Предварительная хроника событий (плюс-минус несколько минут)- 17.30. Бабушка Алины Ольга Иванова уходит из дома по делам, предупредив об этом своего мужа Гаврилу Иванова. Поручает ему присмотреть за внучкой Алиной и ее подружкой-соседкой Аяной.- 19.15 – 19.30 девочки играют вместе с соседским мальчиком в его дворе.- 19.30. Девочки вышли из соседского двора играть на улицу.- 19.45. Гаврила Николаевич звонит супруге Ольге: «Я ухожу на работу, Алина с подружкой на улице играют, возле прицепа».- 20.00. Ольга Павловна возвращается домой, но внучки с подружкой нигде нет. Сначала ищет сама, спрашивает у соседей. Потом поднимает людей. Информация в полицию поступает примерно к часу ночи.ПоискиПо разным данным, на поисках девочек были заняты до 350 человек – профессиональные спасатели и волонтеры, местные жители и полицейские. Задействовали 40 единиц техники: вертолеты Ми-8 МТВ и частный «Робинсон», два беспилотника с видеокамерой и тепловизором, несколько катеров и моторных лодок. Были кинологи с собаками, эксперты-криминалисты. Искали, пока на Покров день 14 октября не выпал снег. Поначалу о криминале никто не думал: либо девочки ушли в лес и заблудились, либо пошли смотреть на реку и упали с обрыва вниз.- Утром приехала полиция и сказала нам искать в лесу, - рассказывает житель Синска Алексей Васильев. – Я с нашими мужчинами и приезжими спасателями много дней ходил в лес. Я так подумал: вот иду по кустам и деревьям, там комары и трава по пояс, мне, взрослому здоровому мужчине тяжело. Разве дети туда пойдут? Нет! А другие спасатели искали в реке Синей. Сначала думали, что девочки подошли к краю, стали смотреть вниз на воду и упали, там обрыв несколько метров. Но там кусты растут. Если упали бы – зацепились, ушиблись. Да и там водолазы все облазили на несколько раз.- Дикий зверь вышел из леса? Вряд ли, - качает головой глава села Аркадий Шадрин. – Там от кромки леса до дома Ивановых метров триста, картофельное поле. Даже если представить, что дети подошли к лесу и там на них напал медведь, остались бы следы: клочок одежды, сандалик, шапочка, следы крови. Ничего ведь нет.Через несколько дней все были уверены: дело пахнет криминалом, все силы переключились на село. Полицейские заглядывали во все пустующие дома, в колодцы и погреба. Кое-то находили. Например, трупы собак в мешках в лесу. Что подтвердило: в Синске живет серийный живодер. И браконьерские схроны. Но девочек – нет и следа.Егор Борисов, в то время глава Якутии, пообещал баснословное для скромного села вознаграждение - миллион рублей за информацию о пропавших детях. Личное участие в поисках принимал экс-министр внутренних дел республики Виктор Кошелев. В милицию и администрацию посыпались сообщения, что якобы девочек видели там то и там то, но ни одно не подтвердилось.ВерсииТак криминал или несчастный случай? Поначалу было множество версий (среди местных – до самых фантастических: пришельцы, перемещение во времени и пространстве). Из более материальных, но не менее абсурдных – детей украли на органы (к слову, у одной из девочек был порок сердца). Похитили сектанты? Но вернемся к географии Синска: бездорожье, добраться можно только по реке, ну кто поедет сюда похищать девочек? Месть родным? Но семьи настаивают: не было у них таких врагов. Про версии с дикими зверями и утоплением – уже сказано выше...Отпадала и версия с ДТП: в Синске невозможно гонять больше 10 – 20 километров в час. Всю технику тогда первым делом проверили, даже которая много лет из гаража не выезжала.ПодозренияВ школе развернули штаб поисков, куда всех вызывали на допрос. Из доклада генерала Олега Мерзина, руководителя СУ СК по Якутии: всего допросили около 1800 человек, провели 20 экспертиз. В первую очередь проверили всех судимых и состоящих на учете у психиатра. Таких оказалось 41. Проверили 62 подростка – мало ли, возраст, гормоны. Тоже непричастны. Выезжали в соседние села и там проверяли – чисто.Осматривали весь транспорт, начиная от мотоциклов и заканчивая моторными лодками. Обошли все 345 дворов с собаками. В подозрительных домах проверяли кладовки, подвалы, сараи и даже выгребные ямы. Постепенно жители Синска стали осознавать, что все они перешли в категорию потенциальных подозреваемых.- Люди тогда словно с ума тронулись, стали коситься друг на друга, подозревать, настолько накалилась обстановка, - вспоминает глава села. - Так еще и проверили свои дома, дворы, скосили всю траву в полисадниках и вокруг заборов: не дай бог, им подкинут тела девочек или какие-нибудь вещи. Стали запирать свои подвалы на замки. Полиция обвиняла жителей села, что они мешают. Те в ответ ругали полицейских, что ничего толком не делают и плохо ищут.Говоря прямо, даже стали строчить анонимки друг на друга.- У нас тут один пьянчужка жил, у него в 4 часа утра дым из трубы шел, - рассказывает жительница Синска по имени Татьяна. – Кто-то настучал, у него золу выгребли и отправили на экспертизу. Ничего не нашли, но продержали несколько дней его у себя за решеткой. В другом дворе качели стояли. Тоже кто-то накатал, что детей нет, а качели есть, значит, чужих детей завлекали? Даже вспоминать неприятно. Семь лет прошло, многим сейчас стыдно за прошлое поведение. Так что вы уж не называйте имен, люди только-только доверять друг другу снова начали.Спустя несколько недель после исчезновения Аяны и Алины в Синске побывал крутой эксперт-криминалист, «охотник за маньяками» - так его называют, Дмитрий Кирюхин. Официально – научный консультант Главного управления криминалистики СК России. Он уверенно сказал, что детей убили.Из интервью изданию «Якутск Вечерний» от 1 августа 2014 года:- Перед тем, как поехать в Синск, я ознакомился со всеми версиями следствия. После поездки у меня осталась лишь одна, девочки были убиты. К сожалению, на поиски было потрачено слишком много времени. Я имею в виду, что слишком долго следствие не могло поверить: пропажа носит криминальный характер. А меж тем следовало сразу закрывать и прочесывать село. Это основной и, в общем-то, единственный упрек следствию. Время, потерянное в самом начале, и позволило преступнику остаться пока безнаказанным.МаньякИщите педофила, подсказал Кирюхин. И в список подозреваемых снова попали все мужчины в возрасте от 14 и старше. Постепенно большинство вычеркнули, потому что не подходили под психологический потрет.А портрет у охотника за маньяками получился такой. Первое: он любит маленьких детей и они к нему тянутся. Логично, ведь к незнакомцу девочки не пошли бы. Мнение Дмитрия Кирюхина:- К сожалению, подозревать сейчас надо всех: и родственников, и соседей и близких друзей. Мы не можем оценивать человека только с точки зрения – «он хороший парень». Я знаю много серийных убийц, которые были очень хорошими парнями, друзьями, родителями, семьянинами, работниками. И вообще хорошими людьми с точки зрения других людей. Но это не мешало им убивать, насиловать, пытать, сжигать.Второе: когда поднялся шум, преступник должен был вернуться и создать себе алиби, то есть принять участие в поисках, засветиться на глазах у всех, чтобы все потом говорили: «да он же с самого начала был с нами».В третьих, у него должно быть надежное укрытие, где девочек никто не найдет. И еще преступником мог быть человек с нездоровой психикой. Исходя из этого, подозреваемым стал 32-летний сосед Василий Латышев. На нем, кажется, все сошлось, осталось узнать, что он сделал с девочками.И...Василий Латышев9 мая 2014 года, то есть спустя 11 месяцев после исчезновения Алины и Аяны, Синск снова «встал на уши»: умер Василий Латышев. Одни болтали, что нашли его в сарае с ножом в сердце и петлей на шее. Другие, что он сам на себя руки наложил. Третьи шептались, что сам-то сам, но как он умудрился снаружи дверь запереть?- Меня там не было, людей ведь не пустили смотреть, сразу полицию вызвали, - рассказывает глава села. – Василий был ранимый, впечатлительный. Психика у него была неустойчивая. Хотя он любил людей, всем помогал. Судебно-медицинская экспертиза показала, что суицид. Дело, насколько мне известно, не заводили. А почему он так поступил? Либо замучила совесть, либо – затравили.- 24 июня он приехал домой с работы уставший, поставил трактор у ворот, поужинал, - вспоминает отец парня. – Когда шум начался, он пошел искать девочек вместе со всеми. У него моторная лодка «Меркурий» - так он каждый день почти на ней возил то полицию, то колдунов каких-то, то поручения наших сельчан выполнял. Он же безотказный. А тут нас вызвали в школу. И стали на него кричать: «Признавайся, это ты сделал». Продержали 10 часов, отпустили. Он потом долго плакал от обиды.На одежде Василия нашли следы крови, но экспертиза показала: это кровь животного, он забивал поросенка, вот и испачкался. В доме все обыскали, во дворе. Ничего не нашли. Но 9 мая 2014 года он позвонил другу своему Ефиму, а тому было некогда поговорить. После этого Василий пропал. Его нашли только на следующий день.ДедушкаВторым шоком стало признание в убийство дедушки Алины, Гаврилы Иванова. Якобы он рассказал следователям спустя несколько недель, что случайно на машине задним ходом наехал на детей, которые играли рядом. Чтобы замести следы, быстро унес и закопал. С самого начала он вел себя странно. Когда все искали девочек по лесу, Гаврила не пошел. Путался в показаниях, во сколько последний раз видел детей – то ли в 19:15, то ли в 19:45.После устного рассказа он дважды подписывал чистосердечное признание, а потом забирал назад. Однажды якобы ездил на то место в лесу, где девочек закопал, хотел даже застрелиться, но ружья не было. Потом привел туда следователей. Но там все перерыли – ничего не нашли. Так вышло, что в его признание не поверили даже полицейские.Здесь тоже может быть объяснение. Или виноват, да следствие не доработало. Или - все село видело, как энергично оперативники взялись за деда еще до его признания. Таскали на допросы, возили в Якутск на вертолете. Возможно, надавили слишком сильно, и просто-напросто выбили признание. В соцсетях даже появилась фотография, где Гаврила с большим синяком и заплывшим глазом и подпись: избили в полиции. Но тогдашний глава якутского следкома Олег Мезрин на пресс-конференции прокомментировал: «По нашей информации физические повреждения он получил до визита к следователю и сотрудники полиции к ним не причастны. Тем не менее, заявление от его супруги у нас имеется, происхождение этих повреждений мы проверим».К слову, дедушка и сейчас живет в своем доме, но говорить не хочет, отмахивается, мол, следователь запретил. Так или иначе, в списках подозреваемых он по сей день значится.ЭкстрасенсыПолный тупик, сплошная неизвестность. Отчаявшиеся родные пытались получить помощь у тех, кто называет себя «проводником между двумя мирами» - экстрасенсам. Две мамы, Саргылана Устинова и Екатерина Иванова, встретились с двумя участницами «Битвы экстрасенсов». Первая сказала, что девочки живы. Вторая – что уже умерли. Они обещали помочь. Одна сказала, что девочки живые, другая - что уже закопанные в земле.С местными экстрасенсами и вовсе вышла вакханалия. Некая Мадина якобы помогла бабушке Ольге Ивановой... поговорить с внучкой. Через нее девочка поведала, что находится в здании, вокруг много шума, люди в белых халатах и черная женщина. Другой экстрасенс Мария подержала руку над фотографиями покойного прадеда и девочек. И сделала вывод, что похитители постоянно перевозят детей с места на место.И что самое парадоксальное, сельчане верили. Глава села Аркадий Шадрин смотрит на вещи трезво:- «Увидели» что-то в лесу на поляне – толпа народа туда, с ломами и лопатами. «Услышали» что-то на картофельном поле все толпой туда. Давай землю рыть. Всю округу по периметру перекопали. Ну ладно наши, деревенские, так еще и приехавшие добровольцы по указке экстрасенсов бредить стали: «идем туда, экстрасенс сказал, надо в погребе искать». Идут толпой погреба осматривать. Не все, конечно, но были и такие среди приезжих поисковиков. Никакого толку от них.- Тут еще и полиция в рот глядела, экстрасенсам глядела, - рассказывает жительница Синска Татьяна. - Ходили и обыскивали те дома, на которые они покажут. И людей допрашивали, на кого укажут. Один такой колдун зажигал спички. Поднес спичку к лицу Василия Латышева и сказал: «Он убил». И все, Вася сник, стал бояться, что в тюрьму заберут. И закончилось все трагично.Вместо послесловияМне удалось пообщаться с Алексеем Ивановым, отцом Алины:- Ни одной зацепки до сих пор, ни свидетелей, ни следов. Все эти годы мы постоянно интересовались, как идет расследование. Нам говорили, что работают. А тут мы не выдержали и пожаловались Бастрыкину (глава СК России), что следственный комитет Якутии плохо работает, что 7 лет не могут ничего найти. Сейчас понимаю, что надо было раньше это сделать. Несколько недель назад уже прилетал следователь из Москвы, мы с ним пообщались. Я у него спрашиваю: «Почему же вы раньше не прилетали к нам?» Он отвечает: «А мы не знали».Сейчас Алексей и Екатерина ждут своего второго ребенка, он появится на свет в марте. В начале 2016 года появился второй малыш и у Саргыланы Устиновой. Жизнь течет, а боль не уходит.До Нового, 2021 года, лучшие московские следователи успели по новой опросить жителей села. После праздников расследование продолжится. «Комсомолка» будет следить за развитием событий - разгадка у этой тайны есть, не может не быть. Но пока еще не нашли ту ниточку, за которую нужно потянуть...