Жгли шину, пытались согреться: в Якутии навигатор увел в 50-градусный мороз 18-летних парней на заброшенный путь

Машину нашли на заброшенной дороге

Горе пришло сразу в две магаданские семьи. По роковому стечению обстоятельств в одной потеряли сына, в другой молятся, чтобы их ребенок выжил... Хотя шансов немного.

18-летние Сергей Устинов и Владислав Истомин пропали 28 ноября. В тот день друзья выехали из Якутска на белом автомобиле «Toyota Chaser». Одеты, прямо скажем, так словно из машины выходить не собирались. Один в пуховик, спортивные штаны и белые кроссовки. На втором - демисезонная куртка, брюки и серые кроссовки. А в Якутии как раз ударили морозы под -50 градусов.

По заброшенной дороге парни проехали около 30 километров

- Городские парни. Потому в кроссовках и были, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск жительница Айгылан, Оймяконского района. – А у нас сейчас очень холодно, пока не -60 градусов, но ночью и утром доходит до -57, днем теплеет до -51. Мы люди привычные, кто в пуховиках, кто в шубах, и на работу идти надо, и даже дети в школу ходят.

Как рассказала мама Сергея Устинова, друзья должны были перегнать машину друга в Магадан: «Я не разрешала! Но пришла домой и увидела, что документов нет, забрал и полетел».

Парни хотели перегнать свой Chaser из Якутска в Магадан, но поехали не по той дороге Фото: Следственный комитет России.

Искать ребят начали полицейские, подключились волонтеры. Оперативники изучали записи камер видеонаблюдения, опрашивали сотрудников магазинов и АЗС, расположенных вдоль трассы. В ночь на 5 декабря в 120 километрах от якутского села Томтор Оймяконского района на заброшенной дороге участковый нашел иномарку, которая фигурировала в ориентировке, а в ней - и пропавшие парни. Сергей Устинов был мертв – замерз, Владислав Истомин едва дышал от холода и не мог пошевелиться.

Истомин Владислав

- 4 декабря поступило сообщение в Межрайонный отдел полиции о том, что они разыскиваются, - рассказала Надежда Дворецкая, старший помощник руководителя СУ СК РФ Якутии. - Участковый поехал в Тонтор, потому что появилась информация, что их видели там. Начал с двумя местными жителями искать, ночью нашел их машину.

Сейчас в сети пишут многое. Например, что спичек не было, или «некурящие походу». Предполагают, что сами бы сделали: «Если б со мной такое случилось зимой, я б пожар устроил, тогда сразу б все прилетели и приехали, зато жива б осталась». Сергей и Владислав тоже пытались сделать все возможное. Но, увы, у них ничего не получилось.

Устинов Сергей

- Парни пытались согреться, жгли колесо,- добавила Надежда Дворецкая. - Но видимо, развести большой огонь, снять остальные колеса у них уже не получилось. Они пробили радиатор и машина замерзла. Они до последнего надеялись на помощь.

Как выяснилось в процессе следствия, в том месте находится две трассы, одна федеральная ФАД «Колыма» через Усть-Неру, вторая не эксплуатируемая - заброшенная через Томтор. Навигатор показал им неправильный путь, вывел на дорогу, которая с 70-х годов не используют. Они наехали на деревяшку и повредили радиатор, машина встала.

- Получил подтверждения от нескольких водителей, что действительно, навигаторы прокладывают путь через старую дорогу, которая давно заброшена, - написал в соцсетях Максим Шириков, который часто путешествует по этим дорогам. - Однажды навигационная система из Москвы в Якутск повела меня через Братск по зимникам. Хорошо, что я знаю правильную дорогу, а то мог бы влипнуть, сокращая свой путь. Ну а другая система, если вы забьете маршрут Якутск-Магадан, поведет вас по уже несуществующей старо-колымской дороге на костях… где, собственно, и случилась эта трагедия.

Парни хотели перегнать свой Chaser из Якутска в Магадан, но поехали не по той дороге Фото: Следственный комитет России.

Сейчас выживший Владислав Истомин находится в республиканской больнице в Якутске. И вот что говорят врачи: «Состояние крайне тяжелое, боремся за его жизнь».

Тем временем в Магадане начался сбор средств на похороны Сергея Устинова. Если вы хотите помочь в сборе средств на его похороны, деньги можно перечислить по карте: 5469360013038030, по телефону 8-900-409-15-34.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Быть готовым к любому ЧП

- Сначала нужно учиться ездить по таким маршрутам, а потом уже ехать, - говорит Вера Савина – руководитель региональной общественной организации «Красноярский молодежный Корпус спасателей». - Мы всегда учим в школе спасателей: вы думайте сначала головой, а потом ногами. Эти парни просто поехали погибать.

Что нужно было сделать перед поездкой:

- нужно было заранее проработать маршрут, узнать, какая там связь, в такие места нужно ехать только со спутниковым телефоном.

- заранее готовиться к плохому, к любой чрезвычайно ситуации, если она будет в голове заложена, то человек будет подготовлен к действиям и начнет сам себя спасать.

- рассказать своим родственникам маршрут, куда идете, на какое время.

- важна экипировка - это валенки, пуховики, нормальная одежда теплая и по сезону и лучше взять еще и запасной комплект.

- запасные колеса.

- мы рекомендуем иметь с собой самоспас, куда входит: запас еды, запас бензина, лопата, котелок, горелка, спички, нож, сухое горючее, кусок полиэтилена и веревочка на случай, если потребуется делать убежище.

Как можно было спастись:

- можно было выкопать снежную траншею. Для этого требуется найти поваленное дерево, накрыть тем, что есть в машине и зарыться в снег. Единственное, нужно оставить отверстие для дыхания, чтобы не задохнуться.

- если были бы в теплой одежде, то можно было выйти назад по следам своей машины.

- жечь колеса, от них идет черный грязный дым и немного тепло, горят они от силы часа 4-5.

- важно знать, где взять сухие дрова – это нижние ветки хвойных деревьев, они всегда сухие. С них можно начать первый костер, а потом ждать и жечь-жечь костер и двигаться. Не засыпать, все время ходить вокруг костра.

- важно когда участок, где шея, закрыт каким-то шарфом. Потому что основное тепло уходит в организме человека именно так. Руки и ноги мерзнут, но основное тепло уходит через верх и начинается охлаждение внутреннего ядра человека - сердце, печень, другие органы и это уже необратимо.

Как правильно собираться в дальний путь

Антон Гостев, начальник отделения по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» капитан полиции:

- Рекомендуем проверить техническое состояние транспортного средства, взять с собой все необходимое для мелкосрочного ремонта и теплую одежду, чтобы иметь возможность какое-то время находиться вне салона транспортного средства. На случай происшествий есть единый телефон экстренных служб 112, звонки на который можно осуществлять даже при отсутствии в телефоне сим-карты, в случае отсутствия сети и при отрицательном балансе. Также мы обращаемся ко всем участникам дорожного движения - если вы увидели на трассе ДТП, либо сломавшийся автомобиль, по возможности окажите помощь, либо сообщите о случившемся ближайшему экипажу или в дежурную часть полиции по телефону 102.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Максим Шириков, гид туристов по Крайнему Северу, после трагедии написал подробную инструкцию, как правильно подготовиться к путешествиям по Якутии.

- Я сам уже пять лет езжу по этим направлениям, - рассказывает он. - Помню, как в первый раз поехал на своей машине с туристами в Оймякон. Несмотря на то, что меня очень подробно проинструктировали, дали спутниковый телефон, зарегистрировали поездку в МЧС, но мне все равно было страшно съезжать с «федералки» в сторону Томтора, где редко встретишь другую машину. Помню, как холодело сердце, когда я улавливал на очередном подъеме новые нотки в работе двигателя своего авто, молясь лишь об одном: только бы не сломаться! Помню, как я не мог найти нужный съезд из Томтора в Оймякон, несмотря на наличие навигатора, и подсказок «знающих людей» по телефону. А просто тогда банально даже таблички не было, куда ехать и где съезжать… Не особо и сейчас что-то изменилось в лучшую сторону… Со временем, конечно, привыкаешь ко всему. Хотя можно ли привыкнуть к холоду и нашим дорогам, сколько бы ты по ним не ездил, это вопрос философский. Я так и не привык. Но я стараюсь к этому подготовиться, а по возможности и приспособиться. Конечно, начинал я не с нуля. Уже давно достаточно подкованные суровыми условиями якутских зимников водители нашей компании поделились своим опытом, кое-что у меня было в закромах, кое-что я усовершенствовал или доработал сам.

Итак, вы собрались ехать зимой по нашим дорогам?!

1. Утеплите свой авто, обязательно прокатитесь на нем до начала своей поездки, проверьте, как ведет себя автомобиль, залит ли антифриз нужной консистенции, не греется ли машина на ходу или на холостых оборотах. Узнайте особенности поведения своего авто на морозе, например, двигатель 3s, при сильном морозе, может выплюнуть масло через щуп или выдавить сальник двигателя, из-за замерзшего сапуна.

2. Берите с собой теплую одежду. На ноги идеально валенки (большего размера) или якутские унты (торбаса). Вся эта чертова заграничная обувь с этикеткой -70 вас не спасет! Проверено на многочисленных туристах из Европы и Америки. Что только они не берут с собой в поездку, а заканчивается все банальным переодеванием в валенки, которые мы всегда берем с собой для каждого туриста. Верхней теплой одежды сейчас много, в пятом Баске, я, кстати, замерз, хотя пишут, что он до -50. А вот в баске, который изнутри прошит плотным термо-утеплителем (по типу сумок-холодильников, которые держат хорошо и холод и тепло, в зависимости какие продукты вы туда положите), вполне себе тепло и в -60! Термобелье, шерстяные носки, варежки и теплая шапка из натурального меха - это обязательные атрибуты зимней экипировки. Помните, даже если вы и в этом замерли, то нужно начать ходить. Если сломался автомобиль, и нет возможности его починить, то он уже не место вашего спасения, а скорее наоборот. Тогда вам нужен огонь. Самый простой способ - это горючее. Китайские газовые баллоны не в счет, они моментально замерзают и при -10 градусах. Нож или легкий топор в дорогу нужно брать обязательно. Потренируйтесь на даче или в лесу недалеко от дома разжигать костры подручными средствами. У меня так друг всегда репетировал перед предстоящими совместными поездками по зимникам Якутии.

3. Предупреждайте близких, куда и когда вы едете, звоните им, как только появится связь и говорите свое местоположение и куда вы направляетесь теперь. Какие планы у вас на ближайшее время, до какого населенного пункта вы собираетесь доехать сегодня и где планируете ночевать. Спутник, трекер, регистрация поездки в МЧС вам будет только на пользу.

4. Помните о «точке невозврата» если от начала вашей последней заправки вы потратили половину своего запаса топлива, а дорога впереди все хуже и хуже и нет точной информации, что впереди будет заправка и нет встречного транспорта, для уточнения обстановки, это серьезный повод вернуться обратно и ничего зазорного в этом нет. При больших расстояниях между заправками, хорошо бы иметь пару канистр запаса.

5. Ломался ли я в дороге?! И что делать?! И я ломался, и напарники ломались и сами в пути выручали других водителей. У меня с собой инструменты, запасной бензонасос, запчасти на «слабые места» того или иного автомобиля. В дороге всегда помогает взаимовыручка, смекалка и профессионализм водителей. Однажды лопнул радиатор на одной из наших делик в рейсе Магадан-Якутск. 380 км я тащил умерший автомобиль по перевалам Верхоянских хребтов. Скажу честно, это было страшно, приходилось срезать углы серпантинов, потому что крутить рулем на замерзающем авто было очень тяжело, в подъемы перегревался мой мотор и приходилось стоять, остужая двигатель, мой напарник замерзал в своем авто в -45 мороза и периодически мы менялись местами, он грелся у меня, а я охлаждался у него. Почти каждый дальнобойщик останавливался и предлагал помощь. Меня самого притаскивали и на манипуляторе и оказывали помощь в дороге, да и мы спасли не одну легкомысленную голову на зимниках Якутии.

6. Какие бы напутствия я дал нашей республиканской власти? Ставьте указатели и знаки! По нашим дорогам очень легко запутаться. В дороге должна быть сотовая связь! Дальше Томтора дорога идет только пару десятков километров и все! А знака, что дальше тупик - нет! И это не первые ребята, что уехали не туда! Даже наши местные водители плутают, я знаю пару таких историй, слава богу, закончившихся хорошо. Сотовая связь на протяжении 156 километров Кюбюме-Томтор берет только в паре мест и в основном только Билайн.

7. В конце хочу сказать главное: куда бы ни поехали, с кем бы вы не поехали, в любой дороге при любом раскладе надеяться нужно не на звонок в МЧС, не на напарника или проезжающий транспорт. Надеяться нужно только на себя! Запомните: ваша жизнь в ваших руках!

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«Один замерз насмерть, другой обморозился»: парней, пропавших на трассе в -50 градусов, в обледенелой машине нашел участковый

В ночь на 5 декабря в 120 километрах от якутского села Томтор Оймяконского района на заброшенной дороге участковый наткнулся на одиноко стоящую иномарку. Машина вся обледенела, покрылась инеем, стекла замерзли. По всем признакам, стоит так уже не один день. Полицейский заглянул в салон, а там двое парней: один мертв, второй не мог пошевелиться от холода. Это были 18-летние Сергей Устинов и Владислав Истомин, которые пропали еще 28 ноября. (Подробности)