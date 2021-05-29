Последние новости Красноярска на 28 мая 2021: уголовное дело по делу полигона «Серебристый», подтопление набережной и резкое похолодание на выходных Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске повысился уровень воды в Енисее еще на 10 сантиметров, грозит ли городу наводнение

Уровень воды в реках края снижаться не собирается. Доходят паводки и до Красноярска, где затопило набережную. Сейчас там установлены ограничители. Красноярцам не советуют подходить близко к берегу. (подробнее)

На последних выходных весны в Красноярске резко похолодает до +4 градусов

Погода начала портиться еще в четверг, и на выходных лучше не станет. Конец весны для Красноярска в погодном плане получается тяжелым. Остается надеяться, что летом красноярцы все-таки наконец смогут увидеть светящийся желтый шарик в небе и хотя бы на чуть-чуть забыть о дождях. (подробнее)

В Красноярске после прокурорской проверки завели уголовное дело на владельцев полигона «Серебристый»

В отношении владельца скандального полигона завели уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных отходов». Дело в том, что по версии СК, с полигона вывезли 7 20-тонных контейнеров с отходами и разместили на территории площадки, не предназначенной для хранения. (подробнее)

Медики Красноярского края получат от 500 тысяч до 1 миллиона при переселении на север

Это будет одна из мер стимулирования специалистов работать в селах. На реализацию проекта в бюджете предусмотрено 225 миллионов рублей. (подробнее)

В Красноярске завершили расследование дела бизнесмена, заказавшего киллерам вендетту

История тянется еще с 1999 года. Тогда мужчина убил своего друга, защищавшего свою семью. Преступник отсидел срок и вышел на свободу. Отец погибшего парня и нанял киллеров для убийства мужчина. Впрочем, осуществить кровную месть не удалось и красноярец вскоре отправится под суд. (подробнее)