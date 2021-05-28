В Красноярске завершили расследование дела бизнесмена, заказавшего киллерам вендетту. Фото: следком

Более трех лет длилось следствие по делу 68-летнего бизнесмена, которого обвиняют в организации заказного убийства. Эта история тянется еще с 1999 года, когда в результате разбойного нападения был убит молодой человек. Он защищал свою жену и ребенка от ворвавшихся в квартиру разбойников и получил два смертельных удара ножом.

Бандитов приговорили к большому сроку заключения. Непосредственным убийцей был близкий друг погибшего, ему назначили 21 год колонии. Получается, что срок наказания должен был завершиться в 2020-м году. Однако осужденного выпустили по условно-досрочному раньше – в апреле 2017 года.

Увидеть убийцу сына для его отца стало шоком. Используя свои связи, он нашел людей, который согласились за деньги ему помочь и даже получили часть суммы – 200 тысяч рублей. Но затем передали и пришли с повинной в полицию. Чтобы задержать заказчика, оперативники инсценировали преступление. После этого киллера показали результаты своей «работы» - залитую кровью машина в лесу, сожженные покрышки неподалеку и следы обгоревшей одежды. Также пустили информацию в СМИ. При передаче второй части денег заказчик был задержан.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру на утверждение обвинения.