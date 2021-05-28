В Красноярске после прокурорской проверки завели уголовное дело на владельцев полигона «Серебристый». Фото: прокуратура

В Красноярске после прокурорской проверки полигона «Серебристый» заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных отходов». Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, в период с 29 по 31 марта текущего года руководитель компании «Зеленый город» вывезла с полигона 7 контейнеров объемом по 20 тонн каждый. В них содержались отходы 2 класса опасности. И разместила их на территории производственной площадки, не предназначенной для их хранения.

Вопрос был еще и в том, что контейнеры не имеют необходимой герметизации, лицензия на транспортирование отходов такого класса опасности у перевозчиков отсутствовала. В результате была угроза вреда здоровью населения и окружающей среде. Уголовное дело находится на контроле прокуратуры. Также в суде лежит иск о приостановке деятельности компании и полигона «Серебристый» в частности.