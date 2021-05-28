На последних выходных весны в Красноярске резко похолодает до +4 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

Так, синоптики гидрометцентра передают, что в субботу, 29 мая, днем в Красноярске воздух прогреется максимум до +9 градусов. Однако низкая температура – это не худшее, что готовит погода. Вместе с похолоданием, на Красноярском обрушится сильнейший западный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Будет пасмурно, но без осадков.

Ночью резко похолодает до +4 градусов. Будет облачно, но без дождей и снега. Вероятность осадков нулевая. Ветер же стихнет до 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит около 737 мм рт.ст.

В воскресенье днем потеплеет до +15 градусов. Но небо останется хмурым, а к общей грустной картине присоединится дождь. Ветер же немного стихнет по сравнению с субботой, но все еще будет сильным – до 9 метров в секунду.

Ночь также будет холодной, температура опустится до +5 градусов. Осадков синоптики не ожидают, но пасмурность никуда не уйдет. Ветер стихнет до практически полного штиля. Атмосферное давление в течение дня – 739-741 мм рт.ст.