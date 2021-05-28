Медики Красноярского края получат от 500 тысяч до 1 миллиона при переселении на север Фото: Мария ЛЕНЦ

Медики получат дополнительные стимулирующие выплаты при переселении в северные территории Красноярского края. Соответствующий законопроект сейчас готовят депутаты регионального парламента. Это будет одна из мер стимулирования специалистов выехать для работы в сельские населенные пункты. Размер выплат будет зависеть от местности, в которой они будут работать.

Так, один миллион рублей получат акушерки и медсестры, прибывшие на работу в сельские и городские поселки районов Крайнего Севера и приравненные к ним местности Арктической зоны края. Медицинские работники, переехавшие на работу в сельские и городские поселки в удаленных и труднодоступных территориях региона, получат по 750 тысяч рублей. На выплату в 500 тысяч рублей смогут рассчитывать специалисты фельдшерско-акушерских пунктов сельских и городских поселков и городов с населением до 50 тысяч человек.

Немаловажно, что закон края «О единовременных компенсационных выплатах отдельным категориям медицинских работников» предусматривает также выплаты врачам, прибывшим на работу в Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск по краевой программе «Земский доктор».

На реализацию планов в бюджете края предусмотрено в 2021 году 225 миллионов рублей.