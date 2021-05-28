В Красноярске повысился уровень воды в Енисее еще на 10 сантиметров, грозит ли городу наводнение

В Красноярске повысился уровень воды в Енисее еще на 10 сантиметров. Фото: пресс-служба администрации города

Уровень воды в Енисее, и других рек, продолжает повышаться. Это связано с таянием снегов в горах, с обильными осадками. На юге Красноярского края в зоне подтопления находятся несколько районов, там работает МЧС, держит паводковую ситуацию под контролем.

Большая вода пришла и в Красноярск. Но если две недели назад Енисей лишь поднялся до уровня набережной близ культурно-исторического центра (причем сброса воды с плотины Красноярской ГЭС не было). То сейчас наблюдается подтопление пониженных участков Центральной набережной.

В целях безопасности сотрудники Красгорпарка перекрыли подтопленный участок. Специалисты обращаются к горожанам с просьбой не заходить за ограждения. Это может быть опасно. Не стоит приближаться к воде даже ради исторических селфи.

Выславлены предупреждающие знаки. Фото: пресс-служба администрации города

С 28 мая планируется поэтапное повышение сбросных расходов Красноярской ГЭС до величины 4 000-6 000 кубометров в секунду. В связи с этим возможно дальнейшее подтопление территорий вблизи береговой черты реки Енисей.

- Ежедневный мониторинг паводковой ситуации продолжается: угроз для жизнедеятельности города, подтоплений домов нет. При нахождении в прибрежной зоне жителям необходимо соблюдать осторожность. Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112, - предупредили в пресс-службе администрации города.

К слову, в последний раз уровень Енисея поднимался до высоты левобережной набережной летом 2006 года. Тогда несколько недель шли затяжные ливневые дожди в южных и центральных районах края, Красноярское водохранилище было переполнено и через ГЭС сбросили большое количество воды. А до этого рекордное в современной истории города наводнение было в 1966 году, когда под водой оказался строящий стадион на острове Отдыха.

Грозит ли Красноярску наводнение Фото: Мария ЛЕНЦ

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Из-за обильных дождей топит южные районы Красноярского края

Из-за обильных дождей и снеготаяния сложилась неблагоприятная гидрологическая обстановка на юге Красноярского края. Как сообщают в пресс-службе МЧС, произошел резкий подъем уровня воды в реках Оя и Кебеж Ермаковского района. Постановлением главы района там введен режим ЧС (общество).

Народ сюда магнитом тянет: в Красноярске Енисей выходит из берегов и топит набережную

- Вот это да! На левобережной набережной, возле музейного центра «Площадь Мира» и далее к вантовому мосту, появилась вода. Уровень Енисея поднялся так высоко, что волны выплескиваются прямо на площадку. Горожане, которые гуляют здесь, делаются снимки на память – когда еще придется стать очевидцами такой большой воды! (подробнее)