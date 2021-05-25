В правительстве Якутии изменили формулировку об обязательной вакцинации населения от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Появившаяся несколько часов назад на официальном портале правительства Республики Саха (Якутия) информация об обязательной вакцинации населения от коронавируса, вызвала большой резонанс. Напомним, на заседании оперативного штаба глава региона Айсен Николаев сообщил о том, что подписан документ об обязательной иммунизации населения от коронавируса.

Однако затем пресс-релиз исчез с портала и социальных сетей, а вместо него появилось уточненная формулировка. Главный государственный санитарный врач по Республике Саха (Якутия) Маргарита Игнатьева прокомментировала организацию вакцинации против коронавирусной инфекции со стороны работодателей:

– На основании постановления Главного государственного санитарного врача по РС(Я) № 3 от 19 мая 2021 года работодатель вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, а сотрудник согласно приказу работодателя, должен явиться в прививочный пункт. В прививочном пункте он может получить прививку, оформить информированный отказ от прививки либо медицинский отвод.

Главный государственный санитарный врач по Республике Саха (Якутия) Маргарита Игнатьева. Фото: официальный портал правительства республики

Иными словами звучит это так: работодатель обязан организовать процесс. То есть подобрать место для проведения вакцинации. Составить списки и направить их в медицинскую организацию, оповестить сотрудников. В качестве бонуса может поощрить их.

Работник обязан прийти в назначенное время в пункт вакцинации. И уже там у него есть добровольный выбор: либо сделать прививку, либо в письменном виде отказаться. То есть принцип добровольности, гарантированный государством, сохраняется.

- Перед процедурой вакцинации медицинский работник должен предоставить работнику организации разъяснения о преимуществах и эффективности вакцинации, провести опрос, осмотр и, при отсутствии противопоказаний, получить информированное согласие и поставить прививку. В случае отказа от прививки, работник должен оформить его письменно с указанием причины отказа, - рассказала Маргарита Игнатьева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Якутия стала первым регионом России, перешедшим на обязательную вакцинацию от коронавируса

Сегодня Республика Саха (Якутия) занимает 43 место из 85 регионов по числу заболевших коронавирусом. На 25 мая там зарегистрирован 37 821 случай , 655 человек спасти не удалось. Кого-то такие цифры могут не впечатлить. Но объективно – в самом большом по территории субъекте РФ есть целый ряд проблем, связанных с лечением ковида, о которых многие губернаторы даже не слышали (подробнее).

Из-за вспышки коронавируса среди детей в Якутии школьники уходят на дистанционное обучение

Якутские школьники вновь переходят на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. Правда на этот раз не все: выпускные классы, с 9 по 11, решено всё же оставить в очном формате, но с соблюдением всех мер безопасности (общество).

В Якутии активно растёт число заболевших британским штаммом коронавируса

В Якутии зарегистрирован рост заболевших британским штаммом коронавирусной инфекции. Примечательно, что заразившиеся местные жители никак не связаны с поездками за рубеж. Об этом на заседании оперштаба сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Изабелла Самойлова (подробнее).

Глава Якутии собирается вакцинироваться от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса проводят в Якутске и 13 районах республики. В регион привезли больше 27 тысяч доз препарата «Спутник V» и 1200 доз «ЭпиВакКорона». Следующие партии направят во все районы региона (подробнее).

Мог заразить сотни. Первое уголовное дело за нарушение самоизоляции возбудили в Якутии

Небольшой городок Алдан (здесь живет 21 тысяча человек) до недавнего времени был известен исключительно как центр золотодобычи в Якутии. Однако на днях прогремел совсем по другому, печальному, поводу. Алдан долго считался свободной от коронавируса зоной. Пока здесь не случилась настоящая вспышка: и все из-за одного человека (подробнее).