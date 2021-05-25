Якутия стала первым регионом России, перешедшим на обязательную вакцинацию от коронавируса

Глава Якутии Айсен Николаев провел заседание оперштаба, на котором сообщил решение об обязательной вакцинации. Фото: пресс-служба правительства республики

Сегодня Республика Саха (Якутия) занимает 43 место из 85 регионов по числу заболевших коронавирусом. На 25 мая там зарегистрирован 37 821 случай , 655 человек спасти не удалось. Кого-то такие цифры могут не впечатлить. Но объективно – в самом большом по территории субъекте РФ есть целый ряд проблем, связанных с лечением ковида, о которых многие губернаторы даже не слышали. Например, очень сложная логистика, когда из пункта А в пункт Б приходится летать на вертолетах, чтобы навестить больного или доставить партию вакцины.

Руководству Якутии приходится принимать все новые и новые решения, чтобы сократить скорость распространения новой коронавирусной инфекции. Например, если в соседнем Красноярском крае весной объявили об ослаблении ограничений, то в Якутии добавили новых: запретили проводить массовые мероприятия на выходные и праздничные дни, сократили количество мест в кинотеатрах, ограничили время работы общепита и тому подобное.

Решение проблемы - в вакцинации. Пять месяцев в республике, как и везде, это делали по желанию населения, но нужно результата не достигли. Люди идут к врачам неохотно. Так, за последнюю неделю всего привито 21 860 человек, тогда как пропускная способность – 19 тысяч человек в сутки.

- Не уменьшается число тяжелых случаев, не прекращаются летальные исходы. Коронавирус проник даже в те труднодоступные уголки республики, которые ранее считались чистыми, - об этом 25 мая на онлайн-заседании республиканского оперштаба сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Он пригласил на него глав всех городов и районов, и сообщил: теперь от принципа добровольности пора переходить к принципу обязательности. Главным санитарным врачом республики подписано постановление об обязательной иммунизации населения.

В первую очередь вакцинироваться должны будут те, кто в силу своей профессии контактирует с большим количеством населения. Это работники образовательной сферы, культуры, сферы услуг, торговли и так далее. Плюс те, что занимается подготовкой и проведением детского отдыха.

Можно ли отказаться? В общем, да, можно. Но на это должны быть веские причины – а именно заключение врача о том, что гражданин имеет проблемы со здоровьем, препятствующие иммунизации. Или результаты исследований на наличие антител после перенесенного заболевания. В случае необоснованного отказа от вакцинации, человека просто не допустят к работе (без сохранения заработной платы).

- Особые требования предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию. К ним будут применяться штрафные санкции. Данная мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества, - рассказал представитель пресс-службы правительства Якутии.

В завершении глава Якутии подчеркнул, что сейчас по решению федерального оперштаба вакцина поступает в республику опережающими темпами – крупными партиями и регулярно.

Добавим, что примером Якутии уже заинтересовались другие регионы. Например, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (тоже северной территории) Наталья Комарова поручила узнать подробности.

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