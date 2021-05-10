Из-за вспышки коронавируса среди детей в Якутии школьники уходят на дистанционное обучение

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Якутские школьники вновь переходят на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. Правда на этот раз не все: выпускные классы, с 9 по 11, решено всё же оставить в очном формате, но с соблюдением всех мер безопасности. О готовящемся приказе сообщила заместитель председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина в ходе брифинга регионального Оперштаба.

Переход на «дистанционку» состоится 11 мая, в первый рабочий день после длинных майских выходных. Выпускники же пока будут посещать школу в обычном режиме, подготовка к итоговым экзаменам требует очного формата обучения. Для того, чтобы обеспечить безопасность старшеклассников, соблюдение превентивных мер будет усилено.

Ввод ковидных ограничений связан с тем, что в регионе увеличилось количество заболевших коронавирусом среди несовершеннолетних. Ольга Балабкина подчеркивает, что на сегодняшний день ситуация с заболеваниями среди детей вызывает опасение.

- Мы впервые открыли дополнительные койки для детского инфекционного стационара. В тяжелом состоянии на реанимационной поддержке в инфекционной детской больнице находятся двое детей 8 и 11 лет, - сообщила зампред правительства.

Помимо школ, новые меры коснутся и детских развлекательных центров. Их деятельность будет временно приостановлена. Приказ ожидается 10 мая.

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