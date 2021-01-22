Глава Якутии собирается вакцинироваться от коронавируса ФОТО: правительство республики Саха (Якутия)

Вакцинацию от коронавируса проводят в Якутске и 13 районах республики. В регион привезли больше 27 тысяч доз препарата «Спутник V» и 1200 доз «ЭпиВакКорона». Следующие партии направят во все районы региона.

- В первую очередь вакцинацию проходят медики, работники правоохранительных органов и сферы образования. Потом поставить прививку смогут все желающие, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.

Отметим также, что сама процедура вакцинации от коронавирусной проводится с добровольного согласия человека. К слову, глава Якутии Айсен Николаев намерен привиться от коронавируса на следующей неделе.

Существуют противопоказания для получения вакцины. Например, гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелая форма аллергических заболеваний, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических болезней, беременность, возраст до 18 лет и кормящие матери.