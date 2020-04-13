Мог заразить сотни. Первое уголовное дело за нарушение самоизоляции возбудили в Якутии

Небольшой городок Алдан (здесь живет 21 тысяча человек) до недавнего времени был известен исключительно как центр золотодобычи в Якутии. Однако на днях прогремел совсем по другому, печальному, поводу. Алдан долго считался свободной от коронавируса зоной. Пока здесь не случилась настоящая вспышка: и все из-за одного человека.

Естественно, в мегаполисах источник заражения найти трудно, обсуждают в соцсетях. Другое дело – такие городки, как Алдан: тот самый случай, когда у беды есть и имя, и фамилия. По понятным причинам назвать ее мы не можем.

Но вот, как все было. 49-летний уроженец Киргизии вместе с женой вернулся в Алдан из родных мест. Прилетел через Москву, а после как ни в чем не бывало, вышел на работу. Притом, что получил предписание Роспотребнадзора о самоизоляции на две недели.

Ужас в том, что мужчина - продавец на рынке, каждый день через его «точку» проходили сотни покупателей. Они понятия не имели, что попадали прямо в очаг инфекции. Ведь мужчина был инфицирован.

Городок Алдан прогремел теперь в связи с коронавирусом. Фото: Sakha News.

И вот результат: больше 100 человек отправили под медицинское наблюдение, в том числе, 80 – в обсерватор. Заразились пятеро, и это, разумеется, не окончательная цифра.

Поскольку приехавший в Алдан торговец ни в чем себя не ограничивал. Кроме рынка, активно посещал и другие людные места. Так что фактически в городке под подозрением едва ли не каждый.

И все это из-за одного человека. Ну, почти: в начале апреля из Кисловодска через Москву в Алдан прилетела еще одна якутянка. На днях ее госпитализировали с признаками пневмонии. Но потом поставили диагноз – коронавирус.

(Кстати, подобные случаи не редкость в любом регионе. Так, в отдаленном тувинском селе приехавший на рыбалку из Красноярска гость заразил целую многодетную семью. Как обычно, остановился у них по-родственному, но... Несколькими днями ранее вернулся из Москвы. Вот и решил развеяться, съездить на природу. Как итог: минимум, шестеро заболевших. Помимо семьи, мужчина контактировал еще с 67 местными жителями. Теперь он на лечении, только непонятно, какое наказание ждет человека, устроившего массовое заражение? Пока официальных ответов и разъяснений нет).

Что касается якутянина, с ним решили обойтись круто. Накануне мужчина попал под уголовное дело. Первое, кстати, возбужденное за нарушение самоизоляции. По статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания» ему грозит год исправительных работ. А, если кто-нибудь из зараженных им умрет, то и вовсе реальный срок – до пяти лет.

Нынче подозреваемый – в инфекционном отделении районной больницы. А в Алдане сейчас страшновато. Указом главы Якутии Айсена Николаева на территории округа введен полный карантин. Запрещен въезд и выезд, все только по пропускам. Больше 400 человек уже сдали анализы, развернуто два обсерватора на 230 коек и дополнительный – на 40 мест. Город готовится встретить опасность. И все это, повторимся, из-за одного человека.

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