В Якутии активно растёт число заболевших британским штаммом коронавируса

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии зарегистрирован рост заболевших британским штаммом коронавирусной инфекции. Примечательно, что заразившиеся местные жители никак не связаны с поездками за рубеж. Об этом на заседании оперштаба сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Изабелла Самойлова.

На сегодняшний день в регионе фиксируется довольно серьезный рост зараженных во всех возрастных группах. Большинство заболевших относится ко взрослому населению, но ситуация среди детей также вызывает опасения. Впервые за всю пандемию в Республике Якутия открыты дополнительные койки для детского инфекционного стационара, в тяжелом состоянии на реанимационной поддержке находятся двое школьников 8 и 11 лет.

По данным оперштаба, якутяне довольно слабо соблюдают антиковидные ограничения, к примеру, многие местные жители просто игнорируют социальную дистанцию и не носят маски. Это привело к появлению повторных случаев заражения среди уже переболевших ковидом, а также зафиксировано несколько случаев заболевания у тех, кто получил вакцину.

Из всего региона коронавирусная инфекция не зарегистрировано только в 4-х районах республики. Поэтому правительство приняло решение перевести всех студентов, выехавших в районы, на дистанционное обучение, в студенческих общежитиях приняты карантинные меры.

В связи с неутешительной тенденцией глава республики Айсен Николаев потребовал усилить работу оперштаба с муниципалитетами, с Административной комиссией Якутска по проведению совместных рейдов в местах общепита, усилить масочный режим, дезинфекцию, включать голосовые объявления для населения.

Несмотря на то, что в регионе вакцинация проходит в хорошем темпе, первый компонент вакцины получили 111 240 человек, а второй – 87 045 местных жителей, правительство осталось недовольным ходом вакцинирования в нескольких районах Якутии. Там будет проведена соответствующая работа с руководителями оперштабов и учреждений здравоохранения. В целом, республика использовала 81,9% от общего объема поступившей вакцины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за вспышки коронавируса среди детей в Якутии школьники уходят на дистанционное обучение

Якутские школьники вновь переходят на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. Правда на этот раз не все: выпускные классы, с 9 по 11, решено всё же оставить в очном формате, но с соблюдением всех мер безопасности. О готовящемся приказе сообщила заместитель председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина в ходе брифинга регионального Оперштаба.(Подробности)

Якутские школы вновь переходят на дистанционное обучение

В Якутске школьники вновь уходят на дистанционное обучение. Как сообщает пресс-служба администрации города, на онлайн формат занятий перейдут учащиеся с 5 по 8 классы. Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. (Подробности)

В Туве произошла вспышка COVID-19 среди учителей и школьников

Вспышка ковида произошла Монгун-Тайгинском кожууне Тувы. Глава регионального Роспотребнадзора Людмила Салчак сообщает о 13 новых случая заражения. Большая часть заболевших – это учителя и ученики школ. Всего в рамках эпидрасследования было выявлено 321 контактное лицо. (Подробности)