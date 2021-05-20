Бродили по тайге несколько суток: двое жителей Красноярского края застряли в лесу из-за паводков

Выжившие после блуждания по тайге Фото: МВД

В Ермаковском районе, Красноярский край, двое местных жителей отправились в тайгу собирать черемшу и пропали. Мужчины не выходили на связь два дня, и родственники забили тревогу. Как сообщают в МВД, главной причиной беспокойства стало резкое осложнение паводковой ситуации в районе.

Выяснилось, что растение отправились собирать 38-летний и 65-летний жители посёлка Танзыбей. Мужчины имели большой опыт хождения по тайге, но в назначенное время домой не вернулись. Отец одного из них, второму он приходится дядей, понял, что связаться с пропавшими он не может, и обратился за помощью в полицию.

Сотрудники МВД совместно со специалистами из КГКУ «Спасатель» сформировали поисковую группу. Акваторию реки Верхний Кебеж и прилегающий лесной массив обследовали пешие группы, а также сотрудники на моторной лодке. Поиски пропавших не прекращались в течение суток.

К счастью, мужчины были найдены живыми. Их обнаружили на берегу реки по течению вдали от посёлка. Как установили полицейские, они столкнулись с трудностями при попытке возвращения из-за подъема воды в реке. В момент обнаружения у них уже заканчивались запасы еды.

Сейчас жизнью и здоровью потерявшихся в тайге ничего не угрожает. Их эвакуировали на моторной лодке и доставили на «большую землю».

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