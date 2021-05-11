Перекрытие дорог из-за паводков в Красноярском крае 2021: список подтопленных трасс

Фото: МЧС по Красноярскому краю

В ряде районов края начался ледоход, который привел к подтоплениям. К 9 мая Енисей разлился у села Ворогово в Туруханском районе. Там эвакуировали 68 человек. Сейчас сложная гидрологическая ситуация в поселке Бор. В результате ледохода под водой оказались и трассы. Ранее мы публиковали, как защитить восстановить участок от наводнения и получить компенсацию. Рассказываем про перекрытие дорог из-за паводков в Красноярском крае 2021.

Переливы участков наблюдают на четырех автодорогах:

- Тюхтетский муниципальный округ. Трасса Тюхтет – Поваренкино перелита автодорга общей протяженностью около 800 м, движение транспорта ограничено.

- Богучанский район. Трасса Богучаны – Бедоба, перелив участка автодороги общей протяженностью около 150 м, движение транспорта ограничено.

- Бирилюсский район. Трасса Бирилюссы-Сосновка-Маталассы, произошёл перелив воды через дорожное полотно протяженностью 250 метров. Движение автомобилей на данном участке ограничено.

- Каратузский район. Трасса Каратузское-Старая Копь перелив воды через дорожное полотно протяженностью 50 метров. Движение автомобилей на данном участке ограничено.

Все перечисленные участки находятся под контролем МЧС. Ожидается стабилизация ситуации.

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