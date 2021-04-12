Паводки в Красноярском крае 2021: готовность, зоны риска, компенсации Фото: Мария ЛЕНЦ

С началом весны в Красноярском крае стало больше разговоров о паводках. В отдельных районах города подтопления уже отмечались, но серьезных проблем удавалось избежать. На территориях также ожидается наступление стихии, а мы составили памятку по восстановлению участков после наводнения. Публикуем все про паводки в Красноярском крае 2021

Зона риска

При самым неблагоприятном сценарии в зонах подтоплений могут оказаться 130 населенных пунктов в 42 районах края. Это около 23 тысяч человек.

Самыми проблемными территориями считаются: на реке Кан – Зеленогорск, Канск, на реке Чулым – Старые Бирилюссы и Сучково. Здесь вскрытие рек ожидается с 17 по 18 апреля.

На Енисее – Ярцево и Ворогово. Вскрытие реки ожидается с 3 по 9 мая.

Участки на Подкаменной и Нижней Тунгусках. Вскрытие – с 5 по 10 мая.

Поселок Нарва. Вскрытие реки Маны – ожидается 20 апреля.

Дудинка. Вскрытие Енисея – 2 июня.

Вскрытие кромки льда в Енисейский залив Карского моря – 9-10 июня.

Паводки в Красноярском крае 2021: готовность, зоны риска, компенсации Фото: Мария ЛЕНЦ

Что делать жителям зон риска

За реализацию плана по обеспечению безопасности в период паводков отвечают местные власти. Задача чиновников – проинформировать людей, организовать эвакуацию и обустроить пункты временного размещения.

Сами жители должны убрать снег с придомовой территории и очистить водопропускные каналы. При эвакуации, нужно взять личные вещи и документы.

Какие компенсации положены пострадавшим от паводков

Пострадавшие граждане имеют право на компенсацию. Для этого местные власти создают специальные комиссии по определению ущерба. Они выезжают на места, обследуют пострадавшее имущество и составляют соответствующий акт.

Паводки в Красноярском крае 2021: готовность, зоны риска, компенсации Фото: Мария ЛЕНЦ

В районных администрациях формируются списки пострадавших. Средства на оказание материальной помощи выделяются из резервного фонда краевого правительства.

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