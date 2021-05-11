На севере Красноярского края Енисей выходит из берегов: население эвакуируют

На севере Красноярского края Енисей выходит из берегов. Фото: ГУ МВД России по краю

На севере Красноярского края паводок. Напряженная обстановка сейчас наблюдается в Туруханском районе, возле села Ворогово. Накануне 10 мая там образовался затор, из-за которого уровень воды в Енисее повысился настолько, что она вышла из берегов. К вечеру было эвакуировано 50 человек в специально организованные для них пункты временного размещения.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, дома не затоплены, вода только подступает к ним, так что эвакуация – это превентивные меры. На месте сейчас находятся правоохранители и представители местной администрации. Они принимают все необходимые меры для безопасности граждан. Также стражи порядка обеспечивают охрану общественного порядка и имущества, разъясняют жителям порядок действий при подходе воды к жилью.

Добавим, что весеннее наводнение в районе Ворогово и других сел – Ярцево и Назимово – происходи довольно часто. Режим повышенной готовности там объявили еще до майских праздников.