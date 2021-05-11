В селе Ворогово Красноярского края из-за паводка эвакуировали 68 человек

Фото: МВД по Красноярскому краю

На пресс-конференции, посвященной гидрологической ситуации в Красноярском крае, руководитель краевого агентства ГО, ЧС и ПБ Евгений Мусс прокомментировал сложную ситуацию в селе Ворогово Туруханского района.

Он рассказал, что разлив реки был зафиксирован 9 мая 2021 года. В населенный пункт, по поручению губернатора, заблаговременно отправили представителей пожарно-спасательной части с плавсредствами, оповестили местных жителей, а также был сосредоточен краевой резерв на случай, если потребуется организовать пункты временного размещения.

- Глава Туруханского района объявил режим ЧС, так как уровень воды поднялся выше критического. Максимальное подтопление было зафиксировано ночью – 28 сантиметров. 68 человек были отселены. Сейчас люди начинают возвращаться в свои дома, - рассказал Евгений Мусс.

При этом подтоплений жилых домов в селе нет. Эвакуация проводилась в качестве превентивной меры. На месте помимо спасателей работают сотрудники полиции.

Руководитель ведомства также добавил, что исходя из опыта, можно спрогнозировать скорую стабилизацию ситуации. Авиаразведка показала, что затор льда ниже по течению начал размываться. Взрывные работы проводить не планируется.

- Никто не расслабляется. На месте работает глава района. Сил и средств, по его словам, достаточно, - подчеркнул Мусс. Кроме того, ожидается ухудшение обстановки в поселке Бор. Там уже подготовили 6 пунктов временного размещения, способных принять 631 человека.

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