Паводки в Красноярске 2021: как восстановить участок после наводнения
Фото: Мария ЛЕНЦ
Паводки в Красноярске 2021 уже начались на некоторых участках. Как сообщалось ранее, в Красноярске и крае специалисты ожидают подтопления еще на 700 территориях. Отдельные районы города, например Бугач, уже пережили паводки, и теперь жители интересуются, что делать после. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как быть в таких ситуациях.
Восстановление и дезинфекция участка после паводка в Красноярске 2021
Специалисты советуют провести следующие мероприятия:
- уборка участка от мусора;
- вскопать почву и оставить на солнце на несколько дней;
- всю уборку и очистку дома и территории проводить в перчатках;
- не курить и не есть во время работы, чтобы инфекция не попала с грязных рук в организм;
- продезинфицировать затопленные помещения;
Паводки в Красноярске 2021: как восстановить участок после наводнения
Фото: Мария ЛЕНЦ
Для проведения дезинфекции участках сгодятся любые препараты, содержащие хлор. Не секрет, что после паводков, санитарная ситуация на подтопленных участках оставляет желать лучшего и становится очагом размножения инфекции. Эти меры помогут предотвратить заражение.
Ситуация осложняется при наличии колодца на участке. После паводков необходимо восстановление скважины.
Восстановление и дезинфекция колодца после паводка в Красноярске 2021
- предварительная дезинфекция колодца;
- очистка колодца от мусора;
- повторная дезинфекция.
Помимо колодца необходимо провести уборку выгребных ям и септиков.
Паводки в Красноярске 2021: как восстановить участок после наводнения
Фото: Мария ЛЕНЦ
Правила гигиены при уборке территории после паводка в Красноярске 2021
- тщательно продезинфицировать руки после работы на участке;
- пить только кипяченую воду, либо из бутылки;
- тщательно промыть фрукты и овощи проточной водой, а затем обдать их кипятком;
- овощи и фрукты прошлогоднего урожая в сыром виде не есть.
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