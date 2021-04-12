Паводки в Красноярске 2021: как восстановить участок после наводнения Фото: Мария ЛЕНЦ

Паводки в Красноярске 2021 уже начались на некоторых участках. Как сообщалось ранее, в Красноярске и крае специалисты ожидают подтопления еще на 700 территориях. Отдельные районы города, например Бугач, уже пережили паводки, и теперь жители интересуются, что делать после. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как быть в таких ситуациях.

Восстановление и дезинфекция участка после паводка в Красноярске 2021

Специалисты советуют провести следующие мероприятия:

- уборка участка от мусора;

- вскопать почву и оставить на солнце на несколько дней;

- всю уборку и очистку дома и территории проводить в перчатках;

- не курить и не есть во время работы, чтобы инфекция не попала с грязных рук в организм;

- продезинфицировать затопленные помещения;

Паводки в Красноярске 2021: как восстановить участок после наводнения Фото: Мария ЛЕНЦ

Для проведения дезинфекции участках сгодятся любые препараты, содержащие хлор. Не секрет, что после паводков, санитарная ситуация на подтопленных участках оставляет желать лучшего и становится очагом размножения инфекции. Эти меры помогут предотвратить заражение.

Ситуация осложняется при наличии колодца на участке. После паводков необходимо восстановление скважины.

Восстановление и дезинфекция колодца после паводка в Красноярске 2021

- предварительная дезинфекция колодца;

- очистка колодца от мусора;

- повторная дезинфекция.

Помимо колодца необходимо провести уборку выгребных ям и септиков.

Паводки в Красноярске 2021: как восстановить участок после наводнения Фото: Мария ЛЕНЦ

Правила гигиены при уборке территории после паводка в Красноярске 2021

- тщательно продезинфицировать руки после работы на участке;

- пить только кипяченую воду, либо из бутылки;

- тщательно промыть фрукты и овощи проточной водой, а затем обдать их кипятком;

- овощи и фрукты прошлогоднего урожая в сыром виде не есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярском крае готовятся к паводкам

Красноярский край готовится к весенним паводкам. Учитывая, что зима в этом году была снежная, осадков местами выпало выше среднегодовой нормы, работы для экстренных служб предстоит немало. (подробнее)

В Красноярске ночью талыми водами подтопило две улицы

Жильцов двух домов эвакуировали. Одна семья – родители и две детей – перебралась во временное жилье из маневренного фонда. Вторая разместилась у родственников. (подробнее)